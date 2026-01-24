Mới nhất
Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Thứ bảy, 07:06 24/01/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Nghi Hưng (SN 1978, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ - Ảnh 1.

Võ Nghi Hưng tại phiên tòa. Ảnh:BM.

Theo cáo trạng, Võ Nghi Hưng và chị T.T.T. (SN 1979, trú xã Nghi Xuân) quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị T. cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng.

Sáng ngày 6/7/2025, Hưng đến nhà chị T. nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống song không được chấp thuận. Ba hôm sau, khi thấy chị T. lái xe máy trên đường, Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường, hai người xảy ra cãi vã.

Sau đó, Hưng mở cốp xe máy, lấy con dao dài 32cm đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân ngã xuống bãi cỏ. Gây án xong, Hưng tự cứa dao vào cơ thể để tự tử nhưng không chết.

Chị T. và Hưng được người dân phát hiện nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, chị T. bị tổn hại sức khỏe 20%.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, cố ý xâm phạm sức khỏe của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Nghi Hưng 9 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp chung hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sátGhen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

