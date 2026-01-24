Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ
GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Nghi Hưng (SN 1978, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo cáo trạng, Võ Nghi Hưng và chị T.T.T. (SN 1979, trú xã Nghi Xuân) quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng. Đầu năm 2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị T. cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng.
Sáng ngày 6/7/2025, Hưng đến nhà chị T. nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống song không được chấp thuận. Ba hôm sau, khi thấy chị T. lái xe máy trên đường, Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường, hai người xảy ra cãi vã.
Sau đó, Hưng mở cốp xe máy, lấy con dao dài 32cm đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân ngã xuống bãi cỏ. Gây án xong, Hưng tự cứa dao vào cơ thể để tự tử nhưng không chết.
Chị T. và Hưng được người dân phát hiện nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, chị T. bị tổn hại sức khỏe 20%.
Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, cố ý xâm phạm sức khỏe của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Nghi Hưng 9 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp chung hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.
