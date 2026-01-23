Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều ngày 23/1, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép thông qua mạng viễn thông và các ứng dụng mạng xã hội; khởi tố 6 đối tượng, với tổng số tiền đánh bạc trên 500 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua điện thoại và mạng xã hội nên đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá.

Cụ thể, khoảng 18h45 phút ngày 13/01/2026, lực lượng Công an đã triệu tập 4 đối tượng gồm: Đặng Lệ Anh (SN 1971, trú đường Minh Khai, khối 8, phường Kỳ Lừa); Tô Ngọc Ánh (SN 1963, trú đường Bến Bắc, khối 10, phường Tam Thanh); Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú đường Lê Lai, khối 9, phường Kỳ Lừa) và Nông Thị Nàng (SN 1978, trú đường Bắc Sơn, khối 6, phường Kỳ Lừa).

Nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị cơ quan điều tra khởi tố - (ảnh CALS).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Lê Thị Phượng (SN 1973, trú đường Bắc Sơn, khối 7, phường Kỳ Lừa) và Tô Văn Hoa (SN 1962, trú xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc trong ngày 13/01/2026 là trên 500 triệu đồng, trong đó riêng đối tượng Đặng Lệ Anh khoảng 316 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Lệ Anh, Tô Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Hương về hành vi tổ chức đánh bạc; khởi tố các đối tượng Nông Thị Nàng, Lê Thị Phượng và Tô Văn Hoa về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.