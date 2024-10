Bắt nhóm trai làng giải quyết mâu thuẫn bằng... súng tự chế

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng; trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can trong vụ nổ súng nhằm giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn. Nhóm 5 đối tượng bị khởi tố, gồm 3 anh em ruột là Doãn Thanh Tùng (SN 1989), Doãn Thanh Sang (SN 1992), Doãn Thanh Hùng (SN 2003), cùng với Phạm Hữu Bình (SN 2002) và Huỳnh Bá Ngữ (SN 1991, tất cả đều ngụ tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

5 trai làng gây rối, dùng súng tự chế bắn vào nhà đối thủ bị khởi tố, tạm giữ tại Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa Doãn Thanh Tùng và anh N.Đ.K (SN 1992, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) có mâu thuẫn và thường xuyên đe dọa, thách thức qua lại. Khoảng 21h ngày 21/10, khi anh K. cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu trước nhà thì bất ngờ bị 5 đối tượng trên điều khiển ô tô chạy ngang qua và dùng súng bắn 2 phát vào nhà rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, sau 4 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Hòa Vang đã xác định và bắt giữ toàn bộ nhóm nghi phạm gây án, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 21 viên đạn (gồm đạn cao su và đạn mã tử).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tùng, Hùng và Ngữ, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang và Bình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.