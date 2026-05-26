Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Ý nghĩa phong thuỷ của cây lưỡi hổ

Trong quan niệm phong thuỷ, cây lưỡi hổ có tác dụng tốt trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều không may mắn trong cuộc sống. Lá cây mọc thẳng đứng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người. Với dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia vọng tộc.

Hoa lưỡi hổ mang đến vẻ đẹp kiêu sa với ý nghĩ cho phong thuỷ rất lớn. Theo quan niệm của người xưa, những người trồng cây lưỡi hổ nếu chăm sóc cây ra được hoa, thì may mắn trong năm không chỉ ở cuộc sống mà còn mang đến nhiều thuận lợi trong công việc, tài chính.

Tác dụng của cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ trị hen suyễn

Với những người bị hen suyễn, sử dụng gel của cây lưỡi hổ pha với nước nóng, sau đó lấy hơi nước đang bốc lên để các tinh chất chống viêm bám lên niêm mạc mũi, họng sẽ giúp ngăn chặn được cơn suyễn kéo dài và giúp hô hấp thuận lợi hơn.

Ban đêm, cây lưỡi hổ nhả ra oxy tinh khiết, cho môi trường trong lành giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn

Cây lưỡi hổ trị bệnh đường tiêu hoá

Aloin, aloe-emodin và barbaloin trong lá lưỡi hổ có khả năng giúp dạ dày được cải thiện hiệu quả, kích thích tiêu hoá tốt.

Có thể lấy lá cây lưỡi hổ để dùng làm nước ép uống, sẽ trị được chứng trào ngược axit, đầy hơi, khó tiêu, giảm nóng trong người.

Cây lưỡi hổ giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi

Nhiều người khi làm việc cả ngày tại văn phòng, thường có xu hướng mệt mỏi, căng thẳng. Cây lưỡi hổ sẽ giúp giải tỏa đi áp lực công việc tạo màu sắc mới cũng như cảm giác thư thái.

Cây lưỡi hổ giúp tạo giấc ngủ ngon

Khác với những loại cây khác vào ban đêm lưỡi hổ thường nhả khí CO2, ban đêm cây hấp thụ độc tố qua lá và nhả ra oxy tinh khiết, cho môi trường trong lành giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Cây lưỡi hổ làm giảm dị ứng ở da

Cây lưỡi hổ có tác dụng tương tự như lá của cây nha đam, có tính sát khuẩn và kháng viêm được dùng điều trị một số chứng dị ứng ở da.

Khi da bị bỏng, rộp, hoặc cháy nắng thậm chí bị xước do va chạm thì đây chính là phương pháp tự nhiên để có thể sát khuẩn phòng chống hiệu quả.

Cây lưỡi hổ giúp loại bỏ độc tố trong không khí

Cây lưỡi hổ đã có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, vì cây có khả năng hấp thụ các chất gây ô nhiễm môi trường và 107 độc tố, trong đó có cả các độc tố gây ung thư như nitrogen oxide và formaldehyde.

Không gian công cộng như các khu văn phòng ở các tòa nhà cao tầng, bệnh viện, hay tại nhà đều có thể trồng cây lưỡi hổ để giúp thanh lọc không khí được trong lành hơn. Việc trồng cây này sẽ giúp thanh lọc không khí, khử khuẩn và giảm dần các triệu chứng như ho, sổ mũi, hắt hơi do khí nhiễm khuẩn gây ra.

Vị trí kiêng kỵ khi đặt cây lưỡi hổ

Tránh đặt cây lưỡi hổ ở phòng tắm

Nhiều người nghĩ rằng cây lưỡi hổ có công dụng như một máy lọc không khí mini nên đặt cây trong phòng tắm hay nhà vệ sinh để giúp thông thoát không khí và hút mùi hôi.

Tuy nhiên, trong phòng tắm không khí ẩm thấp, cây lưỡi hổ sẽ rất dễ bị nấm mốc và sinh bệnh. Vì thế, nếu bạn có ý định đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm hay nhà vệ sinh thì nên cân nhắc.

Còn theo phong thủy, khi đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm có thể không mang đến sự may mắn cho gia chủ.

Trong phòng tắm không khí ẩm thấp, mà cây lưỡi hổ thì khong thích hợp ở môi trường có độ ẩm cao nên đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm là không nên.

Không nên đặt cây lưỡi hổ ở cửa ra vào

Cây lưỡi hổ trong phong thủy có khả năng mang lại tài lộc, vận may cho gia chủ, đồng thời cây cũng có khả năng hút tài lộc may mắn.

Tuy nhiên, phong thủy cho biết, cửa chính là nơi đón vượng khí và tài lộc. Cây lưỡi hổ có hình dáng lá sắc nhọn, nếu đặt chắn lối đi sẽ mang ý nghĩa ngăn chặn may mắn vào nhà.

Thứ nữa, đặt chậu cây lưỡi hổ lớn tại cửa ra vào dễ gây vướng víu, cản trở việc di chuyển và tạo cảm giác chật chội, trong khi đó cửa ra vào cần sự thông thoáng.

Vị trí nên đặt cây lưỡi hổ

Phòng khách

Phòng khách được xem là vị trí thu hút nhiều tài lộc cho gia đình. Đồng thời, đây cũng là nơi để thể hiện phong cách hay sở thích của gia chủ, nhằm gây ấn tượng tạo sự tôn trọng đối với các vị khách đến thăm.

Cây lưỡi hổ đặt nơi phòng khách là rất thích hợp; nhất là nơi góc phòng hoặc bên cạnh kệ tivi, bên cạnh bàn tiếp khách…

Trên bàn làm việc

Ngoài những chậu cây lưỡi hổ để sàn, cây này còn có nhiều loại để bàn như lưỡi hổ Thái, lưỡi hổ vàng.

Vị trí đặt chậu lưỡi hổ mini trên bàn làm việc vừa hút tia tử ngoại từ máy tính, đem lại không gian làm việc trong lành; lại vừa giúp công việc của bạn thêm thuận lợi hơn.

Đặt một chậu cây lưỡi hổ thái trên kệ sách, tủ ti vi vừa xinh xắn vừa thu hút thêm nhiều may mắn.

Trong phòng ngủ

Cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ nhiều khí độc như: nicotine (khói thuốc lá), oxit nitơ và formaldahyde…

Phòng ngủ là vị trí đặt cây lưỡi hổ được nhiều người lựa chọn.

Đồng thời, loại cây này thuộc cây có cơ chế sinh học ngược, nhả khí oxy và hút cacbonic vào ban đêm, nên sẽ cung cấp thêm oxy cho quá trình hô hấp của con người. Do đó, phòng ngủ là vị trí đặt cây lưỡi hổ được nhiều người lựa chọn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

