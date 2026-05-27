"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài
GĐXH - Căn bếp hợp phong thủy chính là chiếc "chìa khóa vàng" mở ra sự thịnh vượng cho gia chủ. Khám phá ngay các nguyên tắc bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh cực kỳ đơn giản và súc tích dưới đây.
Nhà bếp theo mệnh Kim
Mệnh Kim thuộc kiểu người tượng trưng cho Kim khí, nên các hướng đặt bếp là: hướng Nam, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam.
Đây là hướng nạp vào nhà nhiều may mắn, dương khí, đón nhận mãnh liệt năng lượng tích cực xung quanh nhà. Mang đến tài lộc, bình an, may mắn cho gia đạo. Không đặt các hướng như: Đông, Tây Bắc, Bắc, Đông Nam có thể ảnh hưởng phúc khí.
Việc bố trí nội thất bếp theo yếu tố phong thuỷ quan trọng nhất là tủ lạnh, bếp nấu và bồn rửa chén. Nên được bố trí theo hình tam giác để chắc chắn rằng không rơi vào thế xấu. Không để bếp là bồn rửa gần nhau, thuỷ và hoả rất kỵ nhau.
Màu sắc: Màu vàng là màu tương sinh, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, thành công và màu nâu đem lại sự ổn định.
Nhà bếp theo mệnh Mộc
Người mệnh Mộc nên hướng bếp về hướng mặt trời mọc cụ thể hướng Đông, hướng Đông để hút mạnh mẽ nguồn lộc. Để tăng sinh khí nên bố trí vật dụng trong bếp bằng gỗ, tre, nứa.
Không đặt bếp hướng thẳng ra cửa chính hoặc trước cửa sổ. Không đặt bếp nơi có ánh mặt trời chiếu thẳng vào.
Không đặt bếp ở góc nhọn, góc xéo vì góc nhọn là điềm xấu, dễ gặp thị phị và không may mắn. Bồn rửa hay nơi thoát nước thải nên đặt xa bếp bởi theo phong thủy nước và lửa kỵ nhau. Bàn ăn không đặt dưới xà ngang.
Màu sắc: Màu sắc hợp phong thuỷ nhất là màu xanh, xanh lá cây, màu đen, màu xanh dương bổ trợ cho gia chủ sự hưng thịnh, yên ổn.
Phòng bếp theo mệnh Thủy
Hãy chọn hướng phòng bếp thuộc hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam tạo ra cho gia chủ nhiều điều tốt lành. Các hướng này sẽ vận khí tốt, hút tài lộc, công danh, sự nghiệp.
Nên kiêng kỵ đặt bếp vào hướng Đông Bắc hoặc hướng Tây Nam, bởi theo phong thủy, hướng này có thể xua đuổi sự may mắn. Phòng bếp không đặt ở nơi quá tối tăm, ẩm thấp gây khó chịu cho người sử dụng.
Nên sử dụng từ kim loại, thủy tinh hoặc gỗ. Muỗng, bát, đũa, chén ăn, kệ bếp, tủ bếp bằng kim loại, sắt, thép, inox vừa tiết kiệm vừa may mắn.
Không bố trí bếp đối diện với phòng ngủ và cửa nhà vệ sinh vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.
Tủ lạnh và bồn rửa chén nên đặt xa nhau và không đặt ngang nhau. Tủ lạnh, bếp nấu và bồn rửa vẫn giữ nguyên tắc bồ trí kiểu hình tam giác.
Màu sắc: Màu sắc thuộc hành Thủy thích hợp với các màu xanh và màu đen. Màu trắng, màu vàng và màu ánh kim là những màu tương sinh với gia chủ mệnh này.
Hạn chế tối đa việc sử dụng những vật dụng có màu sắc tương khắc với mệnh Thủy là mệnh Hỏa như màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím.
Phòng bếp theo mệnh Hỏa
Người thuộc bản mệnh Hỏa sẽ thích hợp khi sử dụng hướng bếp là hướng Tây Nam, hướng Nam hoặc hướng Đông Bắc. Các hướng vừa hợp phong thuỷ vừa hợp với thời tiết đón gió.
Nội thất: Dùng gỗ tự nhiên, gỗ sơn mài, gỗ ép sẽ là những chất liệu hợp nhất với người mệnh Hoả, nâng tầm căn bếp một cách sang trọng.
Bếp không được đặt vào gần nhà vệ sinh nơi tích tụ vi khuẩn, có luồng khí tiêu cực. Không đặt bếp vào nơi góc nhọn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc trong gia đình.
Không đặt bếp gần bồn rửa chén, bởi hỏa khí của bếp nấu và thủy khí của hệ thống nước trong nhà bếp vốn xung khắc với nhau. Nên đủ ánh sáng cho bếp nấu để tăng sinh khí cho căn nhà.
Màu sắc: Màu sắc phong thuỷ hợp mệnh Hỏa bao gồm màu đỏ, màu tím, màu cam, đem lại tài lộc cho gia đình. Những màu cần tránh như màu đen và màu xanh đậm, bởi theo phong thủy, màu này có thể gây ra hiện tượng xung khắc, bất hòa trong gia đạo.
Phòng bếp theo mệnh Thổ
Hướng bếp theo phong thuỷ thường dựa theo nguyên tắc tọa hung hướng cát, nghĩa là bếp nấu sẽ được xếp ở nơi có hướng xấu và quay về hướng tốt. Mệnh Thổ, mệnh tượng trưng cho đất.
Gia chủ mệnh Thổ thuộc Tây Tứ trạch, hợp đặt hướng bếp theo các hướng như: hướng Nam, hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc. Tránh trường hợp đặt cửa bếp đối diện với cửa chính để luồng gió lưu thông không gây ảnh hưởng tới khu vực nấu nướng.
Nội thất: Người mệnh Thổ hợp với những đồ có nguồn gốc từ đất, cát và đá như gốm, sứ, gạch. Bàn ăn sang trọng, mặt kính hoặc đá cẩm thạch là lựa chọn tốt nhất. Nên sử dụng các mẫu bàn có hình chữ nhật hoặc vuông biểu tượng cho trời đất. Các kệ bếp bằng làm bằng gỗ có màu nâu đậm sẽ là sự cân bằng tốt.
Tủ lạnh tương sinh với mệnh Thổ vì nó thuộc hành Kim. Thủy và Hỏa là hai mặt đối lập nhau nên việc để bồn rửa chén và bếp gần nhau là điều tối kỵ cho người mệnh Thổ. Nếu bếp nhỏ đặt gần thì phải có vách ngăn, ngăn chặn chúng đấu đá với nhau.
Màu sắc: Màu hợp mệnh của hành Thổ như là vàng, vàng đất, hay nâu nên chọn làm màu chủ đạo. Đây đều là những màu sắc trung tính, nhẹ nhàng dễ sử dụng khi thiết kế và là điểm nhấn cho phòng bếp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
