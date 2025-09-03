Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng
Trong vòng một tháng, Phạm Huy Hùng 5 lần cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.
Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Theo hồ sơ vụ việc, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, chủ yếu nhắm đến dây chuyền vàng của người dân. Các vụ cướp được thực hiện hết sức manh động, chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang.
Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những người có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.
Ngày 27/8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, cơ quan chức năng triệu tập Phạm Huy Hùng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật trên địa bàn. Hùng sử dụng xe máy phân khối lớn và biển số giả mua qua mạng để che giấu tung tích, thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh bị nhận diện.
Nạn nhân chủ yếu của Phạm Huy Hùng là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.
Giả danh công an, chặn đường cướp tài sảnPháp luật - 5 giờ trước
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọPháp luật - 2 ngày trước
Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.
Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giậtPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.
Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTubePháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.
Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà NộiPháp luật - 3 ngày trước
Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọcPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.
Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9Pháp luật - 3 ngày trước
Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồngPháp luật - 3 ngày trước
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng
Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến ĐoanPháp luật - 4 ngày trước
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầuPháp luật - 4 ngày trước
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọPháp luật
Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.