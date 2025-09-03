Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Huy Hùng. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, chủ yếu nhắm đến dây chuyền vàng của người dân. Các vụ cướp được thực hiện hết sức manh động, chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những người có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Ngày 27/8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, cơ quan chức năng triệu tập Phạm Huy Hùng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật trên địa bàn. Hùng sử dụng xe máy phân khối lớn và biển số giả mua qua mạng để che giấu tung tích, thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh bị nhận diện.

Nạn nhân chủ yếu của Phạm Huy Hùng là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.