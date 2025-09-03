Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ tư, 09:42 03/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong vòng một tháng, Phạm Huy Hùng 5 lần cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phạm Huy Hùng. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, chủ yếu nhắm đến dây chuyền vàng của người dân. Các vụ cướp được thực hiện hết sức manh động, chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những người có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Ngày 27/8, sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, cơ quan chức năng triệu tập Phạm Huy Hùng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật trên địa bàn. Hùng sử dụng xe máy phân khối lớn và biển số giả mua qua mạng để che giấu tung tích, thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh bị nhận diện.

Nạn nhân chủ yếu của Phạm Huy Hùng là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản

Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật - 2 ngày trước

Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Pháp luật - 2 ngày trước

Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Pháp luật - 3 ngày trước

Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Pháp luật - 4 ngày trước

Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Pháp luật - 4 ngày trước

Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.

Xem nhiều

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật

Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Pháp luật
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Pháp luật
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia

Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia

Pháp luật
Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top