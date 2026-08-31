Bát Tụ Bảo Thần tài có thật sự hút tài lộc? Ý nghĩa phong thủy và những ai nên sử dụng?

Bát Tụ Bảo là gì?

Bát Tụ Bảo hay còn gọi là Tụ Bảo Bồn, bát Tụ Lộc là một chiếc bát được ưa chuộng và yêu thích trong giới phong thủy. Chiếc bát này trong phong thủy có khả năng thu gom châu báu, mang đến may mắn, tài lộc và các vật phẩm giá trị, được giới thương nhân buôn bán xưa vô cùng ưa chuộng và sử dụng rộng rãi.

Bát Tụ Bảo được đánh giá là đặc biệt thích hợp với những người không thể tích lũy tiền tài, làm ra bao nhiêu cũng tiêu xài hết, không giữ được tiền trong tay. Bát Tụ Bảo thường được dùng để chiêu tài, tụ lộc. Có thể bày trí ở nhiều vị trí như trên bàn thờ ông Địa Thần tài, cạnh các linh vật chiêu tài lộc như cóc ngậm tiền, tỳ hưu, cạnh két sét, trên bàn học hoặc bàn làm việc…

Ý nghĩa của bát Tụ Bảo trên bàn thờ Thần tài

Theo Báo Giáo dục & Thời đại, trong tín ngưỡng của người Việt, ngoài thờ gia tiên, Thổ công – Thổ địa thì tục thờ Thần tài cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng nhất với những người làm nghề buôn bán.

Bát Tụ Bảo hay còn gọi là Tụ Bảo Bồn, bát Tụ Lộc là một chiếc bát được ưa chuộng và yêu thích trong giới phong thủy.

Họ thờ Thần tài với mong muốn cầu tài lộc và xin cho việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều thuận lợi, gia đình bình an.

Thông thường, trước khi lập bàn thờ để thờ Thần tài, gia chủ thường quan tâm tới vị trí bày bàn thờ hợp hướng, hợp phong thủy hay thủ tục cần làm khi lập ban thờ Thần tài hoặc cách cúng, bài cúng và các vật dụng cần có. Và một trong vật phẩm đó không thể thiếu đó là bát Tụ Bảo.

Trong phong thủy, bát Tụ Bảo là vật phẩm phong thủy có khả năng tụ tài, giữ lộc, hút cát khí, thu gom châu báu, của cải cho gia đình. Bát Tụ Bảo đặc biệt phù hợp với những người làm ra nhiều tiền bạc, của cải nhưng lại không tích lũy được bao nhiêu, tiền bạc dễ tiêu tán.

Bát Tụ Bảo mang ý nghĩa là có khả năng chiêu tài, hút lộc, gia tăng cát khí, mang đến may mắn cho gia chủ và tất cả thành viên trong gia đình.

Bát Tụ Bảo được làm từ chất liệu thạch anh có khả năng tụ khí vượt trội, mang đến nguồn năng lượng tích cực và tiêu tán những nguồn năng lượng xấu. Ngoài ra, đá thạch anh còn đại diện cho trí tuệ, tài lộ và sự thành công.

Thông thường, trước khi lập bàn thờ để thờ Thần tài, gia chủ thường quan tâm tới vị trí bày bàn thờ hợp hướng, hợp phong thủy hay thủ tục cần làm khi lập ban thờ Thần tài hoặc cách cúng, bài cúng và các vật dụng cần có. Và một trong vật phẩm đó không thể thiếu đó là bát Tụ Bảo.

Bát Tụ Bảo khi đặt trước bàn thờ ông Địa, Thần tài còn giúp xua đuổi tà khí, tránh bị yêu ma quấy nhiễu. Ngoài ra, bát Tụ Bảo nếu được bố trí phù hợp còn có thể gia tăng sức khỏe cho gia chủ lẫn người thân trong nhà.

Vị trí đặt và những ai nên đặt bát Tụ Bảo trên bàn thờ Thần tài

Gia chủ kinh doanh, buôn bán và chủ cửa hàng là nhóm thường lựa chọn đặt bát Tụ Bảo trên ban thờ Thần tài, thổ Địa bởi vật phẩm mang ý nghĩa thu hút tài khí, tích tụ tài lộc và duy trì sự ổn định trong công việc. Bài trí tại bàn thờ Thần tài hoặc khu vực kinh doanh thể hiện mong muốn công việc hanh thông, thuận lợi và phát triển bền vững.

Người lập ban thờ Thần tài có thể lựa chọn bát Tụ Bảo để bài trí trong không gian thờ cúng nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Theo quan niệm phong thủy, vật phẩm mang ý nghĩa tài khí, vượng khí và tích tụ tài lộc, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn trang trọng cho không gian. Việc xác định ai nên mua, đặt bát Tụ Bảo vì vậy không chỉ dựa trên mục đích tài lộc mà còn cần xét đến không gian và nhu cầu bài trí thực tế của từng gia chủ.

Thông thường, khi đặt bát Tụ Bảo phong thủy lên bàn thờ ông Địa, Thần tài thì vị trí đặt thích hợp là ở bên cạnh bàn thờ ở vị trí tài vị hoặc ở phía trước của bàn thờ. Ngoài ra, bát Tụ Bảo cũng có thể đặt ở cạnh những linh vật được biết đến với khả năng chiêu tài, thu hút tài lộc, may đến mang mắn hay được đặt ở bàn thờ ông Địa, Thần tài như cóc ngậm tiền, Long Quy…

Một số vị trí khác cũng thường được chọn để đặt bát tụ lộc như: Bàn làm việc: Đặt ở bên tay phải hoặc tay trái ở trước mặt gia chủ đều được, nhằm tăng trí tuệ và sự tập trung.

Khi dùng bát Tụ Bảo, nên đặt ở vị trí trang nghiêm, sạch sẽ, khô ráo, không đặt ở nơi tối tăm, ẩm ướt.

Vị trí tài vị: Có tác dụng kích hoạt tài khí, kích cầu tài lộc, mang đến cát khí và may mắn cho đường tài vận

Ở nóc két sắt: Giúp vượng khí, tích tụ tài lộc, để chủ nhân tích lũy tiền tài, tránh thất thoát, tránh tình trạng làm ra tiền nhiều mà không giữ được bao nhiêu.

Cũng theo VTC News, Thần tài, Thổ địa là những vị thần gắn liền với đời sống kinh doanh, buôn bán. Vì vậy, việc chăm sóc, lau dọn bàn thờ nên thực hiện cẩn trọng hơn, với mong muốn hanh thông, ổn định và thuận lợi trong công việc làm ăn.

Mặt khác, tuyệt đối không đặt bát Tụ Bảo ở dưới xà ngang của trần nhà. Không đặt ở nơi quá cao, tránh đặt đối diện nhà vệ sinh. Không nên để người lạ chạm hoặc tùy ý di chuyển vị trí của bát. Khi dùng bát Tụ Bảo, nên đặt ở vị trí trang nghiêm, sạch sẽ, khô ráo, không đặt ở nơi tối tăm, ẩm ướt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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