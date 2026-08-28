Người phụ nữ suy thận độ 4 mắc sai lầm này khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng

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Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
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GĐXH - Sau thời gian điều trị suy thận độ 4, chức năng thận của bà Liên cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, sau đợt tự uống thuốc giảm đau do rối loạn tiêu hóa, chức năng thận suy giảm trở lại.

Suy thận độ 4, chức năng thận cải thiện rõ sau điều trị

Bà Liên được phát hiện suy thận sau khi đi khám vì mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân. Sau một tuần điều trị tại địa phương nhưng sức khỏe không cải thiện, tình trạng ngày càng giảm sút nên bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu, cho biết khi tiếp nhận người bệnh vào tháng 4/2026, kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn 29,54 mL/phút/1,73 m², trong khi ở người trưởng thành khỏe mạnh chỉ số này thường trên 90 mL/phút/1,73 m². Kết quả tương đương suy thận độ 4.

Người phụ nữ suy thận độ 4 mắc sai lầm này khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Dung chỉ định điều trị nội khoa, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, điều chỉnh rối loạn điện giải và thay đổi lối sống, chế độ ăn nhằm hạn chế những yếu tố có thể khiến chức năng thận tiếp tục suy giảm.

Sau một tháng điều trị, chức năng thận của bà Liên cải thiện rõ rệt. eGFR tăng lên 57,22 mL/phút/1,73 m², gần gấp đôi so với thời điểm mới nhập viện.

"Đây là mức cải thiện đáng kể ở một người bệnh 81 tuổi. Với người bệnh suy thận, mục tiêu không chỉ là cải thiện chức năng thận mà còn kiểm soát những yếu tố có thể khiến thận tổn thương thêm, trong đó có mất nước, nhiễm trùng, bệnh lý nền và việc sử dụng thuốc không phù hợp", bác sĩ Dung nói.

Tự dùng thuốc giảm đau, chức năng thận giảm trở lại

Đến giữa tháng 6, bà Liên xuất hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ói và mất nước. Thay vì đến bệnh viện kiểm tra, bà tự mua thuốc giảm đau cấp tốc để sử dụng.

Khi kiểm tra lại chức năng thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, eGFR của bà giảm xuống còn 47 mL/phút/1,73 m².

Theo bác sĩ Dung, tình trạng suy giảm chức năng thận ở thời điểm này có thể liên quan đến mất nước và việc tự ý sử dụng thuốc bên ngoài mà không có sự kiểm soát của bác sĩ điều trị.

Bác sĩ Dung cho biết nhiều người có tâm lý cho rằng các loại thuốc giảm đau, hạ sốt thông dụng, dễ mua nên có thể tự sử dụng khi đau hoặc mệt. Tuy nhiên, ở người bệnh thận mạn hoặc người lớn tuổi, việc dùng thuốc không đúng cách có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Người phụ nữ suy thận độ 4 mắc sai lầm này khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phòng ngừa suy thận: Đừng đợi có triệu chứng mới kiểm tra chức năng thận

Suy giảm chức năng thận có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài. Người bệnh đôi khi không có biểu hiện rõ ràng cho đến khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Do đó, bác sĩ Dung lưu ý người cao tuổi, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc từng mắc bệnh thận cần kiểm tra chức năng thận định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.

Đặc biệt, người đã mắc suy thận cần tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn. Không nên tự mua thuốc theo triệu chứng hoặc sử dụng lại đơn thuốc cũ khi chưa được bác sĩ đánh giá.

"Đừng đợi đến khi có triệu chứng mới kiểm tra chức năng thận. Nếu đã có bệnh thận, bất kỳ loại thuốc nào cũng cần được cân nhắc trước khi sử dụng", bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Người phụ nữ suy thận độ 4 mắc sai lầm này khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng - Ảnh 3.Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

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