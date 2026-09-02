Loại rau xanh mát bổ đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận khi ăn cần biết điều này

Người bệnh suy thận ăn rau má có được không?

Rau má là loại rau quen thuộc, thường được sử dụng làm nước uống giải nhiệt hoặc bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, với người bị suy thận, việc lựa chọn thực phẩm cần được cân nhắc kỹ hơn để tránh ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Medlatec, người bệnh suy thận có thể sử dụng rau má trong một số trường hợp, nhưng không nên tự ý uống thường xuyên hoặc dùng với lượng lớn. Khả năng sử dụng rau má phụ thuộc vào mức độ suy giảm chức năng thận, chỉ số kali máu, lượng nước tiểu, tình trạng phù và chế độ dinh dưỡng được bác sĩ chỉ định.

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Theo thông tin từ Bệnh viện Thu Cúc, rau má chứa các hoạt chất như flavonoid, triterpenoids và chất chống oxy hóa, được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, tăng tuần hoàn máu đến thận và hỗ trợ chức năng tiết niệu. Rau má cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ.

Vì vậy, người bị suy thận có thể sử dụng rau má trong một số trường hợp, đặc biệt khi bệnh ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, người suy thận trung bình đến nặng cần thận trọng bởi rau má vẫn chứa kali, trong khi chức năng thận suy giảm có thể làm giảm khả năng đào thải khoáng chất này. Sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ tăng kali máu, ảnh hưởng đến tim mạch.

Để sử dụng rau má an toàn, người bệnh suy thận chỉ nên dùng với lượng phù hợp theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ. Có thể ưu tiên ăn với lượng nhỏ, khoảng 30-40g mỗi lần và không quá 1-2 lần mỗi tuần; nên chế biến bằng cách luộc hoặc nấu canh loãng thay vì ăn sống hoặc uống nước ép đậm đặc. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài nếu chưa được bác sĩ tư vấn.

Những người suy thận không nên tự ý uống nước rau má

Đặc biệt thận trọng với rau má nếu người bệnh đang ở giai đoạn suy thận tiến triển, có kali máu cao hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cân bằng nước và các chất điện giải trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, do đó chế độ ăn và lượng dịch đưa vào cần được kiểm soát phù hợp.

Người bị phù nhiều, tăng cân nhanh do giữ nước, đang chạy thận nhân tạo hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế lượng nước mỗi ngày cũng không nên tự ý uống nước rau má. Nếu sử dụng dưới dạng nước uống, lượng nước rau má cần được tính vào tổng lượng dịch trong ngày đối với người đang phải kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể.

Ngoài ra, người suy thận đang sử dụng nhiều loại thuốc điều trị bệnh nền hoặc thực phẩm bổ sung nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên sử dụng rau má. Đặc biệt, người bệnh đồng thời mắc đái tháo đường, suy tim mất bù, tăng men gan hoặc các bệnh lý khác cần được đánh giá toàn diện trước khi điều chỉnh chế độ ăn uống.

Theo y học cổ truyền, một số trường hợp được xếp vào thể "tỳ vị hư hàn" cũng được khuyến cáo thận trọng khi sử dụng rau má. Tuy nhiên, với người bệnh suy thận, việc lựa chọn thực phẩm vẫn cần ưu tiên dựa trên tình trạng sức khỏe, kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Ảnh minh họa.

Sai lầm khi ăn rau, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Một trong những sai lầm thường gặp ở người bệnh suy thận là tự xây dựng chế độ ăn quá khắt khe, loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm vì lo sợ bệnh tiến triển. Ngược lại, cũng có người sử dụng các loại rau, nước ép hoặc thức uống được cho là "giải độc" mà không quan tâm đến lượng dùng và tình trạng bệnh của bản thân.

Thực tế, chế độ ăn cho người bệnh suy thận cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn bệnh. Các yếu tố như chức năng lọc của thận, kali máu, lượng nước tiểu, tình trạng phù, bệnh lý đi kèm và phương pháp điều trị đều có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực phẩm.

Vì vậy, người bệnh suy thận không nên tự ý tăng hoặc giảm một loại thực phẩm chỉ dựa trên thông tin truyền miệng. Với rau má, nếu muốn sử dụng thường xuyên dưới dạng rau ăn hoặc nước uống, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị để xác định lượng phù hợp với tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đang áp dụng.