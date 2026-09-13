4 thói quen buổi tối làm tăng nguy cơ suy thận, người Việt thay đổi càng sớm càng tốt

Bệnh suy thận nguy hiểm thế nào?

Theo Long Châu, suy thận là tình trạng chức năng thận bị suy giảm, khiến thận không còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lọc chất thải và các chất dư thừa ra khỏi máu. Tùy diễn biến và thời gian mắc bệnh, suy thận được chia thành hai dạng chính là suy thận cấp và suy thận mạn.

Ảnh minh họa

Suy thận cấp xảy ra trong thời gian ngắn, chức năng thận có thể phục hồi một phần hoặc hoàn toàn nếu nguyên nhân được phát hiện và điều trị kịp thời.

Suy thận mạn diễn biến kéo dài, chức năng thận suy giảm dần theo thời gian và thường không thể phục hồi hoàn toàn. Việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát nguyên nhân, làm chậm tiến triển bệnh và hạn chế biến chứng.

Điều đáng nói là phần lớn chúng ta vẫn lặp lại những thói quen này mỗi ngày mà không hề biết rằng mình đang tự đẩy thận vào nguy hiểm.

4 thói quen làm tăng nguy cơ suy thận

Phụ nữ mới dẫn lại lời Bác sĩ Dương Quang (Yang Guang), Trưởng khoa Thận học tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) từ The Paper, Sohu, cho rằng có 4 thói quen buổi tối phá thận cực nhanh, chẳng kém gì uống bia rượu mà bạn nên tránh càng xa càng tốt:

Ăn tối quá mặn, ăn quá nhiều thịt

Ảnh minh họa

Các món lẩu, đồ nướng tẩm ướp đậm vị, món kho mặn hay đồ muối chua thường chứa hàm lượng natri cao. Theo khuyến cáo của WHO, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, nhưng một bữa tối quá đậm vị có thể khiến tổng lượng muối nạp vào cơ thể vượt xa mức khuyến nghị.

Khi ăn quá nhiều muối, cơ thể có xu hướng giữ nước, đồng thời huyết áp có thể tăng. Tình trạng huyết áp cao kéo dài là một trong những yếu tố có thể gây tổn thương mạch máu nhỏ tại thận, làm suy giảm chức năng lọc và góp phần làm tăng nguy cơ suy thận.

Bên cạnh đó, việc dồn quá nhiều protein từ thịt đỏ, nội tạng hoặc thịt chế biến sẵn vào buổi tối làm tăng lượng sản phẩm chuyển hóa mà thận phải đào thải.

Bác sĩ khuyến cáo, bữa tối chỉ nên chiếm khoảng 25-30% tổng năng lượng cả ngày, ưu tiên thực phẩm thanh đạm như rau xanh, cá, đậu phụ và nên hoàn thành bữa ăn trước khi đi ngủ 2-3 tiếng.

Nhịn tiểu trước khi ngủ

Ảnh minh họa

Nhiều người có thói quen lười dậy đi vệ sinh hoặc cố nhịn tiểu để xem nốt bộ phim, lướt điện thoại vào ban đêm. Nếu thường xuyên kéo dài tình trạng này, hệ tiết niệu có thể chịu những ảnh hưởng không mong muốn.

Nước tiểu lưu lại lâu trong bàng quang, đặc biệt khi đi kèm các yếu tố nguy cơ khác, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng có thể lan ngược lên thận, gây viêm bể thận và nếu tái diễn hoặc không được điều trị phù hợp có thể dẫn đến tổn thương thận.

Vì vậy, không nên hình thành thói quen nhịn tiểu kéo dài. Khi có nhu cầu, nên đi vệ sinh thay vì cố gắng nhịn để tiếp tục xem điện thoại, xem phim hoặc làm việc.

Uống quá nhiều nước trước khi ngủ

Ảnh minh họa

Uống đủ nước mỗi ngày là cần thiết, nhưng dồn một lượng lớn nước trong thời gian ngắn ngay trước khi đi ngủ lại không phải thói quen tốt. Việc này có thể làm tăng lượng nước tiểu về đêm, khiến bạn phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh làm gián đoạn giấc ngủ. Nếu tình trạng này kéo dài, giấc ngủ không đảm bảo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và các yếu tố liên quan đến huyết áp, chuyển hóa.

Thay vì dồn nước vào buổi tối, nên chia đều lượng nước cần thiết trong ngày, ưu tiên uống từ buổi sáng đến chiều. Trước khi ngủ, chỉ nên uống lượng vừa đủ nếu cảm thấy khát. Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người còn phụ thuộc vào tuổi, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe; người có bệnh lý tim, thận hoặc đang được bác sĩ hướng dẫn hạn chế nước cần tuân thủ chỉ định riêng.

Thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc

Ảnh minh họa

Thức khuya là thói quen phổ biến ở nhiều người trẻ, nhất là khi công việc, học tập hoặc việc sử dụng điện thoại kéo dài đến đêm. Ngủ quá muộn và thiếu ngủ thường xuyên có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến quá trình điều hòa huyết áp, đường huyết và các hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Một số nghiên cứu y khoa cho thấy thời lượng ngủ quá ngắn có liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận nhanh hơn. Theo nguồn trên, những người duy trì thời lượng ngủ dưới 5-6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ suy giảm chức năng thận cao hơn 65% so với nhóm ngủ đủ 7-8 tiếng.

Để bảo vệ sức khỏe thận, mỗi người nên duy trì giờ ngủ ổn định, hạn chế thức khuya và hướng tới thời lượng ngủ phù hợp. Đồng thời, cần kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn, không nhịn tiểu kéo dài và phân bổ lượng nước uống hợp lý trong ngày.

Cách phòng ngừa hiệu quả bệnh suy thận

Những biến chứng của suy thận vô cùng nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, việc phòng ngừa bệnh là điều vô cùng cần thiết.

Ảnh minh họa

Thiết lập lối sống lành mạnh: Chúng ta phải luyện tập thể thao hàng ngày để có thể duy trì cân nặng và nâng cao sức khoẻ. Bên cạnh đó, cần theo dõi thường xuyên và duy trì chỉ số huyết áp ở mức cho phép. Đồng thời, kiểm soát lượng đường acid uric và cholesterol có trong máu. Đặc biệt, tránh xa rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý: Giảm ngay lượng muối, đạm và dầu mỡ trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bổ sung thêm các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe. Đừng quên mỗi ngày phải uống từ 1,5 cho đến 2l nước.

Đến thăm khám bác sĩ định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị kịp thời.