Bé gái 15 tuổi có khối u buồng trứng ác tính, dấu hiệu nào giúp cha mẹ nhận biết?

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng ác tính có kích thước 24cm cho bệnh nhân 15 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ gia đình, cách đây mấy tháng, con kêu đau bụng, mẹ quan sát thấy bụng con to ra. Gia đình nghĩ con tăng cân do tẩm bổ nhiều. Gần đây bụng to lên hơn, con vẫn kêu đau bụng nhưng do sắp đến kỳ thi vào 10 nên gia đình đợi con thi vào lớp 10 mới đưa con đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cùng ê kíp phẫu thuật cắt bỏ khối u

Qua quá trình thăm khám, hình ảnh siêu âm cho thấy buồng trứng phải có khối âm vang hỗn hợp kích thước gần 24cm, ranh giới rõ, bên trong không có tín hiệu mạch. Chụp MRI cho thấy hình ảnh khối dạng đa nang, đa thuỳ, các bác sĩ nghĩ đến u quái buồng trứng trái O-RADS 5, nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện khoa Phụ ngoại A5. Sau đó được chỉ định mổ theo phương pháp mổ mở và sinh thiết lạnh.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào- Trưởng khoa Phụ ngoại A5, TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức cùng ê kíp đã thực hiện phẫu thuật. Kiểm tra ngay bản chất là khối u quái chưa trưởng thành, bệnh nhân được phẫu thuật cắt phần phụ ở bên có u. Ca phẫu thuật diễn ra thành công lấy ra khối u lớn 24cm.

"Rất may mắn khối u của bệnh nhân 15 tuổi là thuộc tế bào mầm, ở giai đoạn sớm vì vậy cơ hội điều trị bệnh đáp ứng hiệu quả cao"- PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cho biết.

Triệu chứng khối u buồng trứng rất mờ nhạt

Theo ThS. BS Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa khám chuyên gia , Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa hay gặp đặc biệt trong lứa tuổi sinh sản. 15% các khối u buồng trứng là ác tính. Ung thư buồng trứng chiếm 30% tổng số các ung thư của sinh dục nữ và là ung thư đứng hàng thứ 5 của phụ nữ.

Phần lớn các khối u được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe, siêu âm tổng quát hay phát hiện khối vùng chậu qua khám bụng và phụ khoa. Khối u buồng trứng thường có tiến triển âm thầm không có các triệu chứng rõ ràng. Do không có các triệu chứng nên các ung thư buồng trứng thường được phát hiện muộn, khi đã tiến triển di căn xa. Ngay cả khi ung thư buồng trứng thì các triệu chứng vẫn không phải là triệu chứng của buồng trứng mà chủ yếu là triệu chứng ngoài phụ khoa do khối u di căn hay chèn ép các cấu trúc lân cận.

Riêng với u quái buồng trứng như đã gặp ở bé gái trên, ThS. BS Nguyễn Thị Minh Thanh cũng cho biết đây là loại u có thể gặp ở tuổi sinh đẻ, tuổi sau mãn kinh hoặc ở trẻ em, 10% u quái có thể gặp khi mang thai. Thành nang có cấu trúc nhu da có lớp sừng, mỡ, mồ hôi trong nang chứa tóc, răng, bã đậu. Các triệu chứng thường mờ nhạt không có triệu chứng rõ ràng, thường phát hiện khi khám phụ khoa, siêu âm ổ bụng, chụp XQ ổ bụng.

Biến chứng của u nang buồng trứng

Cũng theo ThS. BS Nguyễn Thị Minh Thanh, biến chứng của u nang buồng trứng gồm:

Xoắn u nang: Cấp hay bán cấp thường xảy ra với u nang quái, kích thước không to lắm, đôi khi xảy ra với nang nhày, nang nước. Triệu chứng đau đột ngột dữ dội, vã mồ hôi, choáng nôn cần mổ cấp cứu.

Vỡ u nang: Thường xảy ra khi bị xoắn nhiều vòng hoặc do sang chấn va đập mạnh vào u nang.

Ung thư buồng trứng: Có thể gặp ở nang nước có các nhú trong vỏ nang.

Nhiễm khuẩn nang: Xảy ra khi xoắn u nang, nhiễm khuẩn làm to lên dính vào các tạng xung quanh có biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc.

Nang chèn ép tiểu khung: Chèn ép trực tràng, bàng quang, niệu quản gây táo bón bí tiểu... Nang to tiến triển trong nhiều năm choán hết ổ bụng chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây phù, cổ chướng...

Có thai kèm u nang: U nang có thể gây sảy thai, đẻ non, gây u tiền đạo. Thường phẫu thuật u nang khi thai ở tháng thứ 4. Nếu có biến chứng xoắn nang thì phải phẫu thuật bất kì tháng nào.

"U nang buồng trứng là một bệnh lý thường gặp ở phụ nữ và đa số là các khối u lành tính (ít gây ung thư). Tuy tỷ lệ u buồng trứng và ung thư buồng trứng không nhiều nhưng đây là loại ung thư có độ ác tính cao và thường không có triệu chứng gì trong giai đoạn sớm, chỉ có thể phát hiện khi khám phụ khoa và siêu âm. Vì vậy, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 4 - 6 tháng/lần để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của u nang buồng trứng cũng như các bệnh phụ khoa khác. Trẻ em bắt đầu tuổi dậy thì, phụ huynh nên đưa con đi kiểm tra khám sàng lọc. Ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như thay đổi chu kỳ kinh nguyệt , đau vùng chậu thường xuyên, ăn không ngon, giảm cân không rõ nguyên nhân, nên đưa trẻ đi thăm khám càng sớm càng tốt."-ThS. BS Nguyễn Thị Minh Thanh khuyến cáo thêm.