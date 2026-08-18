Người phụ nữ 53 tuổi thiếu máu nặng vì chủ quan với u xơ tử cung

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Phú Thọ, chị H., 53 tuổi, ở Hùng Việt, Phú Thọ, có tiền sử u xơ tử cung nhiều năm nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, chị xuất hiện đau tức vùng hạ vị, lượng kinh nguyệt tăng nhiều, cơ thể thường xuyên mệt mỏi nên đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

Ảnh minh họa.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, hình ảnh siêu âm ghi nhận khối u xơ tử cung lớn, kích thước 12 × 9 cm. Xét nghiệm máu cho thấy người bệnh thiếu máu nặng trong bối cảnh kinh nguyệt ra nhiều kéo dài.

Sau hội chẩn, chị được truyền bổ sung 3 đơn vị máu, tương đương 1.050 ml, nhằm cải thiện tình trạng thiếu máu và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Khi toàn trạng ổn định, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung bán phần.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được truyền 2 đơn vị máu, tương đương 700 ml. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Sau mổ, chị tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc. Sau 11 ngày điều trị, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo, u xơ tử cung không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật, nhưng cần được theo dõi định kỳ. Phụ nữ đã được phát hiện u xơ tử cung hoặc xuất hiện các dấu hiệu như kinh nguyệt ra nhiều, kéo dài, đau tức vùng hạ vị, mệt mỏi nên chủ động thăm khám để được đánh giá và điều trị phù hợp.