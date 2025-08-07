Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớm
Xu hướng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe sau này. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và thật bất ngờ khi họ tìm ra một nguyên nhân khiến trẻ em gái dậy thì sớm.
Ông tiếp xúc với hóa chất có thể ảnh hưởng đến thời điểm dậy thì của cháu gái
Có một xu hướng phổ biến hiện nay tỷ lệ dậy thì sớm đang gia tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở trẻ em gái.
Dậy thì sớm là yếu tố nguy cơ không lành mạnh về thể chất và tâm lý sau này. Những trẻ gái trưởng thành sớm có thể mặc cảm và tỷ lệ trầm cảm, rối loạn tâm lý và rối loạn ăn uống cao hơn.
Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ dậy thì sớm, có thể bao gồm chế độ dinh dưỡng, yếu tố môi trường, lối sống, béo phì, tiếp xúc với hóa chất …
Theo dữ liệu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết tại San Francisco, California, các nhà nghiên cứu cho biết, việc người ông tiếp xúc với các hóa chất gây rối loạn nội tiết có thể ảnh hưởng đến độ tuổi bắt đầu có kinh nguyệt lần đầu của cháu gái mình. Phát hiện này cho thấy ảnh hưởng của hóa chất không chỉ giới hạn trong một thế hệ mà có thể truyền sang các thế hệ sau, ngay cả khi thế hệ sau đó không trực tiếp tiếp xúc.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu dài hạn bắt đầu từ những năm 1960. Họ đã đo hàng nghìn phân tử nhỏ trong các mẫu máu lấy từ 249 cặp vợ chồng trong những năm 1960, liên kết hồ sơ hóa học và chuyển hóa của các cặp vợ chồng với thời điểm dậy thì ở con gái và cháu gái của họ.
Khi nghiên cứu độ tuổi bắt đầu có kinh nguyệt của con gái (247 bé gái) và cháu gái (139 bé gái), họ phát hiện ra rằng, mặc dù độ tuổi trung bình có kinh nguyệt lần đầu không đổi giữa các bà và các cháu gái nhưng độ tuổi này lại giảm hẳn một năm từ con gái đến cháu gái.
Họ phát hiện ra một số hóa chất trong máu của cả cha và mẹ đều có liên quan đến thời điểm con cháu họ bắt đầu dậy thì, trong đó tác động mạnh hơn ở thế hệ cháu gái so với thế hệ con gái. Một số hóa chất như phenoxyethanol, một chất bảo quản phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và thực phẩm, có liên quan đến dậy thì sớm hơn, đặc biệt là khi cả cha và mẹ đều tiếp xúc với cùng một lượng hóa chất.
Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ
Để giảm thiểu nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần tạo cho trẻ một môi trường sống lành mạnh, thói quen sinh hoạt khoa học, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân bằng, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng vì béo phì là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây dậy thì sớm…
Đối với các hóa chất gây rối loạn nội tiết, được coi là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn. Hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) là các chất trong môi trường (không khí, đất hoặc nguồn nước), nguồn thực phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm công nghiệp gây ảnh hưởng đến chức năng bình thường của hệ thống nội tiết trong cơ thể.
Để giảm thiểu tiếp xúc với những hóa chất này, cha mẹ có thể thực hiện các biện pháp:
Lựa chọn thực phẩm và đồ dùng an toàn
Hạn chế đồ nhựa: Không dùng hộp nhựa để đựng thức ăn, đặc biệt là khi hâm nóng trong lò vi sóng. Thay thế bằng đồ dùng thủy tinh hoặc thép không gỉ.
Ưu tiên thực phẩm hữu cơ : Thực phẩm hữu cơ ít chứa dư lượng thuốc trừ sâu, chất bảo quản và hormone tăng trưởng, giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất có hại.
Hạn chế tối đa các loại đồ ăn chế biến sẵn : Đồ ăn nhanh, đồ hộp, xúc xích và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, muối thường chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia có thể gây rối loạn nội tiết.
Lựa chọn sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ chơi an toàn
Đọc kỹ thành phần sản phẩm, tránh các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho trẻ như dầu gội, xà phòng, kem dưỡng da, kem đánh răng có chứa các hóa chất như paraben, phthalates và triclosan. Một số loại đồ chơi bằng nhựa có thể chứa phthalates, vì vậy nên chọn đồ chơi làm từ gỗ, vải hoặc các vật liệu đã được chứng nhận an toàn…
Cha mẹ cần lưu ý đến các dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc can thiệp sớm sẽ giúp điều chỉnh quá trình dậy thì và hạn chế các hậu quả về thể chất và tâm lý cho trẻ.
Thu Phương
