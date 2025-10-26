Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La

Chủ nhật, 12:49 26/10/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nạn nhân được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.

Ngày 25/10, trao đổi với Báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm), nạn nhân bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị tại tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, sau khi chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu L. về quê ngoại sinh sống, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé L. về địa phương mới.

“Sau khi hoàn tất thủ tục cho cháu L., các cơ quan đoàn thể, đại diện trường đã trao quà động viên hỗ trợ cho gia đình. Trong chiều 25/10, chuyến xe đã rời Hà Tĩnh về Sơn La. Gia đình nội, ngoại cháu L. đã đến hỗ trợ thu dọn đồ đạc để về quê”, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La - Ảnh 1.

Cháu L. hiện đã xuất viện và trở về quê ngoại tại Sơn La.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, quê Sơn La) tái hôn với Nguyễn Văn Nam khi đã có con riêng là cháu H.T.N.L. (SN 2015).

Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị Bình đã có với nhau 2 người con chung.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La - Ảnh 2.

Trước đó cháu L. bị cha dượng bạo hành phải nhập viện cấp cứu.

Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Còn đối tượng Nam đã bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Được biết, đây không phải là lần đầu cháu L. bị cha dượng bạo hành, trước đó vào năm 2024, Nam cũng dùng dây điện đánh con riêng vợ bị thương. Ngành chức năng đã làm việc với Nam, yêu cầu không tái phạm. Song mới đây, đối tượng tiếp tục bạo hành cháu L. khiến nhiều người phẫn nộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

Thời sự - 4 giờ trước

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn, tin tưởng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển...

Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vong

Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

Trong lúc mưa lớn, một phụ nữ ở Đà Nẵng đang chạy xe máy đi chợ bán cá không may bị gió lớn thổi xuống vực, dẫn đến tử vong.

Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Thời sự - 8 giờ trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...

Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Thời sự - 12 giờ trước

Sau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc gây rét ở một số nơi.

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Thời sự - 16 giờ trước

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi đi lặn biển đã được người dân phát hiện tại khu phố Bãi Bổn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiến hành xác minh, hoàn trả tiền sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của nam thanh niên 19 tuổi trên địa bàn; Không khí lạnh tăng cường lại tràn về miền Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Xem nhiều

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thời sự

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Thời sự
Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thời sự
Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thời sự
Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top