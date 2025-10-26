Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La
Bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nạn nhân được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.
Ngày 25/10, trao đổi với Báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm), nạn nhân bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị tại tỉnh Nghệ An.
Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, sau khi chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu L. về quê ngoại sinh sống, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé L. về địa phương mới.
“Sau khi hoàn tất thủ tục cho cháu L., các cơ quan đoàn thể, đại diện trường đã trao quà động viên hỗ trợ cho gia đình. Trong chiều 25/10, chuyến xe đã rời Hà Tĩnh về Sơn La. Gia đình nội, ngoại cháu L. đã đến hỗ trợ thu dọn đồ đạc để về quê”, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, quê Sơn La) tái hôn với Nguyễn Văn Nam khi đã có con riêng là cháu H.T.N.L. (SN 2015).
Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị Bình đã có với nhau 2 người con chung.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.
Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.
Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.
Còn đối tượng Nam đã bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi.
Được biết, đây không phải là lần đầu cháu L. bị cha dượng bạo hành, trước đó vào năm 2024, Nam cũng dùng dây điện đánh con riêng vợ bị thương. Ngành chức năng đã làm việc với Nam, yêu cầu không tái phạm. Song mới đây, đối tượng tiếp tục bạo hành cháu L. khiến nhiều người phẫn nộ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
