Tin sáng 12/12: Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026; Miền Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ

Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026

Thông tin trên VOV, Đại học Quốc gia TP.HCM dùng phương thức duy nhất là xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.

Phương thức tích hợp dựa trên sự kết hợp của ba nhóm tiêu chí gồm kết quả thi THPT, kết quả Đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của ba năm gần nhất.

Điểm cộng dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, đồng thời cũng đảm bảo công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Cũng theo Đại học này, việc xét tuyển này cho phép giảm số lượng phương thức, hạn chế tình trạng gây rối cho thí sinh và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển bằng 3 phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét bằng điển thi đánh giá năng lực do Đại học này tổ chức và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM cũng là kỳ thi được nhiều thí sinh tham gia thi, với hơn 150.000 lượt thí sinh tham gia thi năm 2025. Hơn 110 trường sử dụng kết quả kỳ thi này xét tuyển đầu vào đại học.

Miền Bắc: Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ

Theo VTV, thời tiết TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Miền Bắc rét sâu, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ngày 11/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 429 (xã Phượng Dực, Hà Nội), Đại úy Nguyễn Duy Điệp, Đội CSGT đường bộ số 8 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Từ Minh (SN 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực) điều khiển xe máy biển kiểm soát 22AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn về biển số.

Tổ công tác yêu cầu người vi phạm dừng xe và đưa về chốt làm việc. Khi Đại úy Điệp dắt phương tiện về vị trí chốt, Minh đi ngay phía sau bất ngờ giữ chặt người và xe của cán bộ CSGT, đẩy mạnh vào đầu xe tải mang biển kiểm soát 30M-302.09 đang lưu thông ngược chiều.

Người đàn ông đẩy CSGT vào xe tải đang chạy. Ảnh cắt từ clip

Rất may, Đại úy Điệp chỉ bị ngã sát bánh xe tải. Đặng Từ Minh bị khống chế và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực ngay sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Minh và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố về tội "giết người".

Cảnh sát lao xuống nước cứu người phụ nữ bị ung thư tự tử

VTCNew cho biết, khoảng 15h ngày 11/12, cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương (Phòng CSGT Công an TP Hải PHòng) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một phụ nữ nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào, đoạn Km3+200.

Ngay lập tức, Thiếu tá Lưu Tuấn Dũng - Trưởng trạm và Thiếu tá Hoàng Quốc Hùng mặc áo phao, sử dụng xuồng máy tiếp cận hiện trường. Hai cán bộ lao mình xuống dòng nước chảy xiết, sông, kịp thời cứu được nạn nhân là bà Đ.T.T.H. (sinh năm 1975, trú phường Lê Chân, Hải Phòng).

Sau khi được đưa lên bờ và sơ cứu, đến 15h30, bà H. tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần ổn định. Người phụ nữ này cho biết bà đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Việt Tiệp 2, do quá đau đớn nên đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng để tự tử.

Bà H. được gia đình đến tiếp nhận, đưa về chăm sóc.

Khoảng 15h45, gia đình bà H. có mặt ở Trạm CSĐT An Dương để tiếp nhận, đưa bà về chăm sóc.

Cũng tại Hải Phòng cách đây 3 ngày, lực lượng công an kịp thời ngăn chặn một vụ nhảy cầu tự tử. Rạng sáng ngày 8/12, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, Tổ Tuần tra Công an phường phát hiện một phụ nữ và đứa trẻ đứng trên lan can cầu, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng; tay hai người được buộc với nhau bằng dây màu xanh.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, lực lượng tuần tra lập tức tiếp cận và kịp thời giữ hai người lại, đưa vào khu vực an toàn. Sau khi được trấn an, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (sinh năm 1999, trú TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng), còn đứa trẻ là con chị, sinh năm 2021. Việc chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng tác động lớn đến tâm lý nên chị có suy nghĩ tiêu cực, nảy sinh ý định tìm đến cầu Xi Măng để tự tử.

Sau khi được Công an phường kiên trì động viên, chị L. đã trấn tĩnh, nhận thức được hành động của mình và cam kết không tái diễn. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã liên hệ với người thân để đón hai mẹ con về chăm sóc.

Xe khách chở quá tải trọng hơn 200% trên cao tốc

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 11-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Khoảng 11h cùng ngày, tại Km259, tổ công tác kiểm tra ô tô khách mang biển số 47H-006.XX do anh V.H.Q. (sinh năm 1983, trú tại Đắk Lắk) cầm lái có lộ trình từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) về bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, có biểu hiện nghi vấn.

Tại quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách và dưới hầm xe có chở hàng hóa.

Nam tài xế khai nhận khoảng 17h cùng ngày, anh lái xe đi nhận hàng tại các điểm gửi trong thành phố và khách quen gửi tại bến xe. Hàng hóa trên xe khoảng 6 tấn bao gồm: bột sắn, cây giống, bao bì, thùng xốp đựng cá… Trên xe lúc này có khoảng 9 hành khách.

Chiếc xe khách chở quá tải trọng trên đường cao tốc - Ảnh: D.C.

Cảnh sát xác định chiếc xe khách đã chở vượt quá 214,9% tải trọng cho phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý tài xế và chủ xe.

Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc.

Việc kiểm tra tập trung tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến cao tốc, trạm thu phí và các khu vực ra, vào đường cao tốc, thực hiện 24/24 giờ.

Ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1.036 xe, lập biên bản 109 trường hợp vi phạm (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, xác định 1 xe hợp đồng trá hình.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ người cha xích chân 2 con nhỏ

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 11.12, thông tin từ Công an tỉnh ĐắK LắK cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an xã Ea Ktur về vụ việc người cha xích chân 2 con nhỏ trong nhà để đi làm.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an xã Ea Ktur xác định 2 cháu gái là H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi); người cha là N.T.Đ (34 tuổi).

Năm 2019, mẹ của 2 cháu đã tử vong do gặp tai nạn, anh Đ. làm nhiều công việc khác nhau. Năm 2022, anh Đ. chuyển từ xã Dray Bhăng về xã Ea Ktur để tiện làm việc.

Cuối tháng 7.2025, anh Đ. làm nghề giao hàng nhanh từ sáng đến tối nên ít có thời gian chăm sóc cho 2 con nhỏ. Mỗi ngày, anh Đ. chỉ cho con ăn uống vào buổi tối.

Người cha xích chân 2 con nhỏ để... đi làm. ẢNH: T.X

Đáng chú ý, có thời điểm đi làm nhiều ngày liền thì anh Đ. mua đồ ăn để các cháu ở nhà tự nấu nướng. Từ đó, các cháu không được ăn uống đầy đủ, bị bỏ đói nên dẫn đến có hành vi ăn cắp đồ ăn, thức uống của người dân tại khu vực.

Không muốn con tiếp tục có hành vi xấu, anh Đ. đã trói chân 2 cháu nhỏ bằng dây xích kim loại dài khoảng 3m cùng ổ khóa. Anh Đ. cố định một đầu xích vào một chân của các cháu rồi dùng ổ khóa để khóa lại, đầu dây xích còn lại được cố định vào khung giường trên nền phòng ngủ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.