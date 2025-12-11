Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".
Đại hội sẽ tổng kết hoạt động giai đoạn 2021–2025, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch – Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới và giới thiệu Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Chủ đề của Đại hội là "Đoàn kết – Nhân văn – Đột phá – Phát triển", hướng đến xây dựng hình ảnh "Phụ nữ TPHCM nhân văn, bứt phá sáng tạo, làm chủ công nghệ; tiên phong vì bình đẳng giới và xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình".
Trước thềm Đại hội Thành phố, 168/168 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở đúng tiến độ, kiện toàn 4.594 ủy viên Ban Chấp hành, 1.192 ủy viên Ban Thường vụ và 406 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Nhiều công trình an sinh – xã hội được triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên.
Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2021–2025 ghi nhận dấu ấn nổi bật của phụ nữ Thành phố trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội. Nhiều mô hình chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hoạt động chuyển đổi số trong hệ thống Hội mang lại hiệu quả rõ nét. Bên cạnh đó, văn kiện cũng nêu 4 hạn chế cần khắc phục, trong đó có đổi mới phương thức hoạt động chưa đồng đều, năng lực giám sát – phản biện ở một số cơ sở còn hạn chế và khả năng tiếp cận công nghệ số của hội viên chưa đồng nhất.
Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 7 nhóm chỉ tiêu lớn và 3 khâu đột phá, gồm: chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội; đồng hành phụ nữ nâng cao năng lực số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Hai công trình trọng điểm được xác định là xây dựng hệ sinh thái số của Hội LHPN Thành phố và phát triển 50 khu nhà trọ "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".
Công tác tuyên truyền và chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội được triển khai đồng bộ với các sản phẩm truyền thông số, phim tài liệu, triển lãm, cùng hàng loạt hoạt động an sinh như trao 850 suất học bổng, 44 sinh kế, tổ chức khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ – trẻ em và chăm lo Tết cho hội viên khó khăn.
