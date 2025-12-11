Xử lý sạt lở đồi Phòng Không đe dọa an toàn của 54 nhân khẩu

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, mưa lớn kéo dài tối ngày 25/8, tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi (xã Linh Sơn) xuất hiện vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 0,4m, chiều cao khoảng 40m. Đất đá dưới chân đồi sạt lở vào nhà các hộ dân.

Xuất hiện nhiều vết nứt lớn tại đồi Phòng Không.

Phía trên sườn đồi còn khối lượng đất đá rất lớn có nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà ở của các hộ dân sinh sống dưới chân đồi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Linh Sơn tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân/54 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất đến nơi an toàn. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Đất đá sạt vào nhà dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND xã Linh Sơn phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực sạt lở (theo dõi, cảnh báo, di dời, ứng phó "4 tại chỗ") và đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục lâu dài (khảo sát, lập phương án xử lý). Các Sở liên quan (Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để xử lý dứt điểm sạt lở.

16 hộ dân/54 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở.

Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sau khi khảo sát, đánh giá, tham vấn các đơn vị, xã phê duyệt phương án xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

"Quá trình giải phóng mặt bằng, dọn dẹp cây cối, lối đi cơ bản hoàn tất. Sắp tới sẽ tiến hành đào cắt cốt, bạt mái, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi sạt lở, bố trí tường chắn, chiều dài phạm vi xử lý khoảng 300m. Tổng mức đầu tư là 20,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh", ông Sơn cho biết.