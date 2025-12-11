Xử lý sạt lở đồi Phòng Không đe dọa an toàn của 54 nhân khẩu
GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại đồi Phòng Không. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND xã Linh Sơn di dời người dân và triển khai phương án xử lý khẩn để khắc phục.
Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, mưa lớn kéo dài tối ngày 25/8, tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi (xã Linh Sơn) xuất hiện vết nứt lớn kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 280m, chiều rộng khoảng 0,4m, chiều cao khoảng 40m. Đất đá dưới chân đồi sạt lở vào nhà các hộ dân.
Phía trên sườn đồi còn khối lượng đất đá rất lớn có nguy cơ sạt lở vùi lấp nhà ở của các hộ dân sinh sống dưới chân đồi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Linh Sơn tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân/54 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất đến nơi an toàn. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND xã Linh Sơn phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực sạt lở (theo dõi, cảnh báo, di dời, ứng phó "4 tại chỗ") và đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục lâu dài (khảo sát, lập phương án xử lý). Các Sở liên quan (Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để xử lý dứt điểm sạt lở.
Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sau khi khảo sát, đánh giá, tham vấn các đơn vị, xã phê duyệt phương án xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.
"Quá trình giải phóng mặt bằng, dọn dẹp cây cối, lối đi cơ bản hoàn tất. Sắp tới sẽ tiến hành đào cắt cốt, bạt mái, hạ tải toàn bộ phần đất đá trong phạm vi sạt lở, bố trí tường chắn, chiều dài phạm vi xử lý khoảng 300m. Tổng mức đầu tư là 20,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh", ông Sơn cho biết.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền BắcThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Đông đảo đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải 'Giải Báo chí phòng, chống HIV/AIDS'Thời sự - 18 giờ trước
Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt–Xô (Hà Nội), không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".
Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDSThời sự - 18 giờ trước
Vào 20h00 tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnhThời sự - 19 giờ trước
Sáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh với đại đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết tán thành.
Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.
Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Anh Nguyễn Văn Ninh (một trong số những nạn nhân bị thương) kể lại: “Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài…”.
Cận cảnh những chiếc 'bẫy' về đêm tại dự án trọng điểm 370 tỷ của Thành phố Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.
Công an TP. Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn 'chat sex' tống tiềnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội và miền Bắc ô nhiễm không khí kéo dàiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và miền Bắc tiếp tục còn kéo dài. Nguyên nhân gây ra tình trạng này do yếu tố nào?
Tin sáng 9/12: Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to; Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắtThời sự
GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.