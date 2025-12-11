Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh, thời tiết chuyển mưa rét
Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, một số nơi có mưa bất chợt, nhiệt độ giảm nhẹ. Ở hầu khắp các phường có mức nhiệt dưới 24 độ, trời se lạnh.
Dự báo từ khoảng đêm 12 đến hết ngày 13/12, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m nên khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, kèm dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Từ khoảng ngày 13 đến 14/12, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi, trung du có thể dưới 10°C, núi cao dưới 5°C, đồng bằng dưới 13°C.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Quảng Trị, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng trong khoảng từ ngày 13 đến 15/12.
Thời tiết hôm nay tại miền Trung mưa lớn giảm dần do hình thế gây mưa là nhiễu động gió Đông xu hướng dịch chuyển dần xuống, đồng thời chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam nên mưa sẽ gia tăng ở khu vực Nam Bộ.
Diện mưa tập trung ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, tập trung chủ yếu ở miền Tây trong đó có nơi mưa rất to trên 100mm. Có thể gây ngập úng cục bộ, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11 đến ngày 12/12:
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm 11-ngày 12/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 11/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
- Miền Tây Nam Bộ: Có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 12/12 mưa giảm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 12/12 đến ngày 20/12:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/12 có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.
- Khu vực Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. riêng thời kỳ từ 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt–Xô (Hà Nội), không khí trở nên rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS".
Vào 20h00 tối 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.
Sáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh với đại đa số ĐBQH bấm nút biểu quyết tán thành.
GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến khoảng ngày 12/12, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa, rét đậm.
GĐXH - Anh Nguyễn Văn Ninh (một trong số những nạn nhân bị thương) kể lại: "Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài…".
GĐXH - Tối muộn, ở khu vực thi công tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, nhiều người dân sống quanh ngõ 885 và ngõ 727 Tam Trinh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn không giấu được sự lo lắng khi phải di chuyển qua đoạn công trình kéo dài gần 1km.
GĐXH - Trong quá trình "chat sex", các đối tượng quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, kẻ xấu dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, đe dọa sẽ phát tán những nội dung nhạy cảm..., yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
GĐXH - Theo bản tin dự báo thời tiết, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và miền Bắc tiếp tục còn kéo dài. Nguyên nhân gây ra tình trạng này do yếu tố nào?
GĐXH - Dự báo không khí lạnh sắp tràn về Bắc Bộ, thời tiết Hà Nội giảm còn 10 độ C, miền núi rét dưới 9 độ C, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết; Hàng loạt fanpage lan truyền video :bắt khẩn cấp Quyền Linh", nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.
