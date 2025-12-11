Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền Bắc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh, thời tiết chuyển mưa rét

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, một số nơi có mưa bất chợt, nhiệt độ giảm nhẹ. Ở hầu khắp các phường có mức nhiệt dưới 24 độ, trời se lạnh.

Dự báo từ khoảng đêm 12 đến hết ngày 13/12, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m nên khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, kèm dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ khoảng ngày 13 đến 14/12, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi, trung du có thể dưới 10°C, núi cao dưới 5°C, đồng bằng dưới 13°C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Quảng Trị, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng trong khoảng từ ngày 13 đến 15/12.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung mưa lớn giảm dần do hình thế gây mưa là nhiễu động gió Đông xu hướng dịch chuyển dần xuống, đồng thời chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam nên mưa sẽ gia tăng ở khu vực Nam Bộ.

Diện mưa tập trung ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, tập trung chủ yếu ở miền Tây trong đó có nơi mưa rất to trên 100mm. Có thể gây ngập úng cục bộ, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11 đến ngày 12/12:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đêm 11-ngày 12/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 11/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

- Miền Tây Nam Bộ: Có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 12/12 mưa giảm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/12 đến ngày 20/12:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14/12 có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 16-18/12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

- Khu vực Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. riêng thời kỳ từ 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

