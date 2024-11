Bé trai 12 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa, cảnh báo thói quen sinh hoạt trong gia đình gia tăng nguy cơ mắc bệnh cho trẻ

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vừa qua, đơn vị này đã cấp cứu cho một trường hợp trẻ nhỏ bị xuất huyết tiêu hóa.

Theo đó, bệnh nhi N.M.N (12 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) có dấu hiệu bị nôn máu tươi lẫn máu cục, đau bụng quanh rốn, đã được gia đình cho uống men tiêu hóa và thuốc Panadol nhưng không đỡ nên được đưa đi cấp cứu.

Tại đây, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, trẻ được chẩn đoán xuất huyết tiêu hoá gây mất máu cấp, nghĩ đến do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bệnh nhi được chăm sóc tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: BVCC.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày cầm máu ổ xuất huyết, làm test sau nội soi cho kết quả HP dương tính.

Hiện trẻ đang được điều trị nội khoa theo phác đồ viêm loét dạ dày do HP.

BSCKII Vương Thị Hào, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, viêm loét dạ dày – tá tràng thường gặp ở người lớn và trẻ lớn tuổi. Nhưng thời gian gần đây có xu hướng trẻ hóa và cả trường hợp trẻ 3-10 tuổi cũng mắc bệnh.

Nguyên nhân tiên phát là do vi khuẩn HP gây ra, nguyên nhân thứ phát là do áp lực học tập, thói quen thức khuya, chế độ ăn uống không điều độ, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn cay nóng và do stress… cũng có thể gây ra viêm loét dạ dày, biến chứng xuất huyết tiêu hóa gây mất máu cấp, có thể gây sốc.

Thận trọng với xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em là hiện tượng chảy máu ở đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ em với các biểu hiện lâm sàng như nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc đi ngoài phân máu.

Xuất huyết tiêu hóa chiếm khoảng 10% - 20% các trường hợp đến khám tại chuyên khoa tiêu hóa. Tuy nhiên mức độ xuất huyết có thể khác nhau. Bệnh có thể là một cấp cứu đòi hỏi phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời hoặc cũng có thể là biểu hiện nhẹ cho phép trì hoãn trong chẩn đoán và điều trị.

Hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn cay nóng để phòng ngừa nguy cơ viêm loét dạ dày ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu cho biết, trẻ bị xuất huyết đường tiêu hóa trên thường có nguyên nhân như: Viêm, loét thực quản; vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa; viêm dạ dày tá tràng trong ngộ độc, stress, dị ứng thức ăn, thuốc, hội chứng huyết tán urê cao, loét dạ dày tá tràng, dị vật tiêu hoá.

Bên cạnh đó, một số trẻ bị xuất huyết đường tiêu hóa dưới là do các nguyên nhân như: U máu ruột non; viêm ruột hoại tử; nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do các vi khuẩn, ký sinh trùng xâm nhập vào niêm mạc ruột; lồng ruột; viêm loét túi thừa Meckel.

Cách phòng ngừa bệnh đường tiêu hóa cho trẻ

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa cho trẻ không bị viêm loét dạ dày tá tràng dẫn đến các biến chứng như xuất huyết, thậm chí ung thư dạ dày, cha mẹ cần thực hiện một số nguyên tắc sau:

- Vi khuẩn HP có thể lây từ người này cho người khác qua đường tiêu hóa. Do đó, phụ huynh không bón mớm thức ăn cho trẻ (thổi, nhai đồ ăn rồi bón cho trẻ), chấm chung bát nước chấm…

- Trẻ sống trong môi trường khói thuốc lá cũng là một nguyên nhân không chỉ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác: Hô hấp, tim mạch… Do đó, cần để trẻ tránh xa môi trường ô nhiễm khói thuốc.

- Đảm bảo chế biến thức ăn cho trẻ phải được nấu chín, không nên ăn quá nhiều đồ chiên rán, đồ nhiều dầu mỡ, thức ăn sẵn: mì tôm, bim bim, nước uống có ga. Ăn đủ bữa, đúng bữa, không ăn quá no, sau ăn không nên vận động mạnh, buổi tối nên ăn đồ dễ tiêu.

- Rèn luyện cho trẻ chế độ học tập và ngủ nghỉ điều độ, tránh tạo áp lực điểm số, học tập, thi cử cho trẻ. Trẻ cần được học tập và vui chơi cân bằng, tạo không khí học tập vui vẻ khi đến trường.

- Với những trẻ có tiền sử bị viêm loét dạ dày, cần lưu ý trong các bữa ăn nên tránh dùng các loại kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị như: ớt, tiêu, giấm, cà ri, mù tạc, trái cây chua, sữa chua, dưa hành, dưa cà muối chua, nước dùng thịt, thức ăn lên men như mắm, tương; thịt nguội chế biến sẵn… vì chúng có thể khiến bệnh dễ bị tái phát.

Đặc biệt, nếu thấy trẻ xuất hiện tình trạng thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, da xanh, mệt mỏi; trẻ ăn, uống kém hoặc không chịu ăn; đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua; vàng da vàng mắt, bụng chướng hoặc to hơn bình thường; khát nước nhiều; nôn máu đỏ tươi hoặc máu cục; đi ngoài phân đen hoặc máu; trẻ ở trạng thái li bì, khó đánh thức hoặc kích thích, vật vã… cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Mệt mỏi, sụt cân, ho khi ăn uống, nam thanh niên 21 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phát hiện bị thủng thực quản GĐXH – Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rò thực quản và khí quản khi nuôi ăn qua sonde. Thức ăn được bơm vào dạ dày bệnh nhân nhưng lại bị trào ngược vào trong khí quản, phổi khiến phổi bị tổn thương, viêm loét.