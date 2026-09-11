Từ năm 2028, học sinh cả nước được sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật học đường

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số: 34/2026/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là triển khai kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh, tật học đường cho học sinh trên phạm vi cả nước.

Phụ lục ban hành kèm Thông tư nêu rõ, toàn bộ trẻ em, học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông thuộc diện được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh, tật học đường.

Việc kiểm tra sức khỏe học sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và bắt đầu triển khai từ năm 2026. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan, đơn vị liên quan có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh và tổ chức các hoạt động chăm sóc phù hợp.

Từ năm 2028, Chương trình sẽ triển khai khám sàng lọc nhằm phát hiện các bệnh, tật học đường và tư vấn điều trị. Năm nhóm bệnh, tật được xác định gồm: thừa cân, béo phì; tật khúc xạ; cong vẹo cột sống; bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tỷ lệ học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông được khám, kiểm tra sức khỏe bao gồm: thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực, thính lực; phát hiện các trường hợp suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì, giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác tùy theo mỗi cấp học khác nhau.

Từ năm 2028, học sinh cả nước được sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật theo Thông tư số: 34/2026/TT-BYT. Ảnh minh họa: TL

Việc sàng lọc được thực hiện theo các quy định chuyên môn của Bộ Y tế về khám sàng lọc bệnh, tật. Qua đó, góp phần phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường, tạo điều kiện để học sinh được tư vấn, điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Để thuận lợi trong tổ chức thực hiện, tránh phát sinh nhiều đợt khám riêng biệt, Bộ Y tế cho phép phối hợp hoạt động khám sàng lọc bệnh, tật học đường với đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe hoặc khám sức khỏe định kỳ cho người học.

Theo Thông tư số 34/2026/TT-BYT, ở cấp Trung ương, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn triển khai; đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện.

Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn điều trị và chuyển tuyến đối với các bệnh, tật học đường cho học sinh trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BYT quy định, hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với người học tại các cơ sở giáo dục.

Theo Thông tư số 33/2026/TT-BYT, tần suất và địa điểm thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 1 năm 1 lần vào đầu năm học.

Địa điểm thực hiện thăm khám tại cơ sở giáo dục hoặc Trạm Y tế cấp xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế nêu rõ cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe đầu năm học lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tư vấn chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp trong trường hợp phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe...