Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Hoàn cảnh của Đinh Duy Hoàng từng được đăng tải trong bài viết "MS 1012: Con lớn bị tâm thần, người cha nghèo cầu cứu cộng đồng để điều trị cho con trai út mắc bệnh hiếm gặp".

Lúc chào đời, Hoàng kháu khỉnh, bụ bẫm khiến vợ chồng anh Đinh Văn Mậu hết sức vui mừng. Cho đến đầu năm 2019, Hoàng bị xuất huyết trên da và sốt liên miên. Vợ chồng anh Mậu ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tại bệnh viện tuyến trung ương, gia đình mới hay con mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính.

Đến giờ, gia đình cũng không thể đếm nổi ở trên cơ thể nhỏ bé của Hoàng đã phải chịu bao mũi tiêm truyền máu, xét nghiệm. Nhìn con oằn mình đau đớn mỗi lần như vậy, bố mẹ chỉ đành bất lực và cố gắng gom góp từng đồng lo cho con. Nhưng gia đình vốn khó khăn, trong nhà trên Hoàng còn có một người anh trai mắc bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Phóng viên Phương Thuận, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho gia đình anh Mậu.

Giữa lúc khốn khó, gia đình Hoàng đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc. Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 9.388.888 đồng của bạn đọc gửi về để hỗ trợ cháu.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, anh Đinh Văn Mậu – bố của Hoàng xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm: "Trong thời điểm gia đình gặp khó khăn nhất, gia đình đã nhận được sự quan tâm. Số tiền này là động lực để cháu Hoàng tiếp tục chữa bệnh." Anh Mậu cũng cho biết ngoài khoản hỗ trợ trên, gia đình đã nhận được hơn 31 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi trực tiếp để điều trị cho con.

Bé Hoàng hiện sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Ảnh PT

Căn bệnh khiến Hoàng dễ bị nhiễm trùng tái phát nhiều lần. Hiện Hoàng vẫn được uống thuốc duy trì đều đặn hàng tháng, nhưng theo bác sĩ thì hi vọng duy nhất là con cần được làm xét nghiệm gen chuyên sâu với chi phí vô cùng tốn kém vì phải gửi ra nước ngoài.

Thời gian qua, với sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm, anh Mậu cho biết vẫn chưa thực hiện được vì chi phí điều trị hàng tháng quá lớn và sức đề kháng của con yếu. Hiện nay, Hoàng vẫn thường xuyên phải vào viện tái khám. Sức khỏe cháu yếu, cơ thể xuất hiện nhiều vết loét, bụng trương to, gương mặt nhợt nhạt vì gan lách to, suy dinh dưỡng nặng và thiếu máu trầm trọng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Mậu, bé Hoàng - Mã số 1012 xin gửi về: 1. Anh Đinh Văn Mậu ở xóm 9, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1012 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1012 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại:0975839126/ 0989891069 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1012



