BeDental hợp tác Bảo hiểm Bảo Việt: Khách hàng được bảo lãnh viện phí nha khoa 100%
Nhằm giảm gánh nặng chi phí và tăng tính thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe răng miệng, BeDental đã ký kết hợp tác cùng Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp các dịch vụ điều trị bệnh lý nha khoa.
Đồng thời giảm thêm 20% chi phí điều trị cho toàn bộ khách hàng là chủ thẻ bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm cả các gói bảo hiểm không có quyền lợi nha khoa). Với quy trình đơn giản, nhanh chóng, khách hàng yên tâm điều trị, thủ tục thanh toán viện phí tại nha khoa BeDental sẽ do bảo hiểm Bảo Việt thanh toán.
Đại diện BeDental khẳng định: "Hợp tác triển khai bảo lãnh viện phí giữa hệ thống nha khoa BeDental và Bảo Việt không chỉ tăng thêm sự thuận tiện khi sử dụng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng mà còn thể hiện cam kết của BeDental trong sứ mệnh mang đến dịch vụ nha khoa chất lượng cao, hiện đại và thuận tiện".
Hợp tác chiến lược với Bảo Việt: "Chìa khóa" tài chính đột phá
Điểm khác biệt của BeDental nằm ở việc nhiều dịch vụ nha khoa được bảo hiểm Bảo Việt chi trả trực tiếp. Khách hàng tham gia các gói bảo hiểm Bảo Việt có thể sử dụng 6 dịch vụ tại BeDental với tỷ lệ bảo lãnh tối đa lên đến 100% mà không cần tạm ứng trước. Cụ thể các dịch vụ như sau:
Không chỉ đẩy mạnh hợp tác cùng các công ty bảo hiểm để giảm áp lực tài chính, BeDental còn chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng khi liên tiếp đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại. Phòng khám vô trùng, ghế nha khoa tích hợp công nghệ tiên tiến, máy X-quang kỹ thuật số, máy quét 3D và thiết bị cấy ghép tiên tiến giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, có phương án điều trị tối ưu và rút ngắn thời gian thực hiện.
Đội ngũ bác sĩ tại BeDental là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, từng công tác tại các bệnh viện lớn và tham gia nhiều khóa đào tạo quốc tế. Tất cả chi nhánh trong hệ thống được thiết kế thông minh, tạo sự thoải mái, giảm bớt căng thẳng cho người bệnh.
Áp dụng toàn hệ thống với quy trình đồng bộ
Hiện nay, quy trình bảo lãnh viện phí khi khách hàng sở hữu thẻ bảo hiểm Bảo Việt áp dụng tại BeDental được triển khai với thời gian siêu tốc, thủ tục đơn giản.
Chị T.H (32 tuổi, Phường Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng thẻ bảo hiểm Bảo Việt để điều trị viêm lợi, viêm nha chu. "Tôi khá bất ngờ khi toàn bộ thủ tục chỉ mất khoảng 20 phút. Tôi không phải trả trước khoản nào, chỉ cần ký xác nhận thông tin và sử dụng dịch vụ. Cảm giác rất yên tâm vì mọi giấy tờ, thanh toán đều có BeDental và bảo hiểm lo liệu", chị T.H chia sẻ.
Theo đó, khi đến điều trị, khách hàng cần mang theo thẻ bảo hiểm hoặc xuất trình thẻ điện tử trên ứng dụng Baoviet Direct trước khi sử dụng dịch vụ. Trong thời gian từ 15 đến 30 phút, BeDental tiến hành xác minh quyền lợi trực tiếp với công ty bảo hiểm.
Sau khi hoàn tất quá trình xác nhận, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngay mà không phải thanh toán trước. Trong trường hợp chi phí phát sinh vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm, khách hàng chỉ cần thanh toán phần chênh lệch sau khi kết thúc điều trị. Hồ sơ thanh toán còn lại do BeDental trực tiếp xử lý với công ty bảo hiểm.
Đại diện hệ thống BeDental cho biết: "Chúng tôi mong muốn rút ngắn tối đa các bước hành chính để khách hàng tập trung vào quá trình điều trị. Việc xác minh quyền lợi bảo hiểm diễn ra nhanh chóng, minh bạch và được hỗ trợ trực tiếp ngay tại phòng khám".
Đặc biệt, nha khoa BeDental triển khai Ưu đãi : Giảm 20% chi phí điều trị cho toàn bộ chủ thẻ bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm cả các gói bảo hiểm không có quyền lợi nha khoa) khi đặt hẹn qua website của BeDental.
BeDental cũng xây dựng hệ thống hướng dẫn quyền lợi bảo hiểm rõ ràng, minh bạch. Khách hàng dễ dàng tra cứu danh mục dịch vụ được chi trả, mức chi phí còn lại, cũng như thủ tục bảo lãnh ngay tại phòng khám. Nhờ ứng dụng công nghệ quản lý trực tuyến, người bệnh dễ dàng đặt lịch thăm khám/ tư vấn, kiểm tra quyền lợi và ước tính chi phí chỉ trong vài phút, đảm bảo trải nghiệm chăm sóc sức khỏe răng miệng thuận tiện. an toàn.
Tính đến tháng 10/2025, BeDental - hệ thống nha khoa chất lượng cao BeDental đã chấp nhận bảo lãnh viện phí trực tiếp hoặc thông qua TPA với 25 công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu. Danh sách các công ty bảo hiểm có bảo lãnh viện phí nha khoa tại nha khoa BeDental được công khai rõ ràng, cập nhật liên tục giúp khách hàng dễ dàng tham khảo: https://bedental.vn/ld-bao-hiem
Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trực thuộc Công ty TNHH Nha khoa BE.
Trụ sở chính: Số 37, ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Nha khoa hoạt động theo số Số: 1935/HNO – GPHĐ, thời gian làm việc: sáng 8:30 - 12h, chiều từ 13:30 đến 20:00 hàng ngày.
Địa chỉ các cơ sở của phòng khám:
- Tại Hà Nội: Hotline tư vấn 0934.61.9090 - 0899.555.636
+ CS1: Số 7B Thi Sách, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
+ CS2: 129 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Hotline tư vấn 0934.61.9090 - 07.6600.8080
+ CS3: Số 53-55-57 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.
Email: info@bedental.vn
Website: www.bedental.vn
Bảng giá nha khoa: https://bedental.vn/bang-gia-dich-vu
Danh sách các công ty bảo hiểm có bảo lãnh viện phí nha khoa tại nha khoa BeDental đã được cập nhật tại: https://bedental.vn/ld-bao-hiem
