Giá xe máy điện Honda giảm kỷ lục chỉ từ 15,5 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy, cơ hội cực tốt sắm xe thương hiệu lớn

Giá xe máy điện Honda giảm kỷ lục

ICON e: là mẫu xe máy điện dễ tiếp cận nhất của Honda Việt Nam. Ảnh: Honda





Theo bảng giá cập nhật, Honda ICON e: có giá đề xuất từ khoảng 20,5 triệu đồng. Nhiều đại lý HEAD còn áp dụng chương trình giảm trực tiếp 5 triệu đồng, giúp mức giá thực tế trở nên cạnh tranh hơn đáng kể.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên dòng xe này được điều chỉnh giá bán nhằm thu hút người mua. Khi mới ra mắt, xe được niêm yết ở mức 26,9 triệu đồng, một con số khiến nhiều khách hàng phải đắn đo khi đặt lên bàn cân so sánh với các lựa chọn khác trên thị trường. Ngay sau dịp Tết Nguyên Đán, hãng đã phải hạ nhiệt bằng việc giảm 5 triệu đồng, kéo mức giá xuống còn 21,9 triệu đồng nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ sức tạo ra cú hích lớn về mặt doanh số.

Honda ICON e: có giá bán mới từ 15,52 triệu đồng. Ảnh: Honda





Đến đợt ưu đãi mới nhất, cả ba phiên bản của mẫu xe máy điện học sinh này đã chạm đến vùng giá vô cùng dễ tiếp cận. Cụ thể, bản Cao cấp ghi nhận mức giảm sâu từ 20,52 triệu xuống chỉ còn 15,52 triệu đồng. Trong khi đó, bản Đặc biệt nay có giá 15,71 triệu đồng và bản Thể thao được chốt ở mức 15,9 triệu đồng. Độc giả cần lưu ý rằng đây là mức giá bán chưa bao gồm hệ thống pin đi kèm, nhưng tổng thể chi phí đầu tư ban đầu đã vơi đi đáng kể so với con số hơn 29 triệu đồng ở thời kỳ đầu mới ra mắt.

Giá xe máy điện Honda và các đối thủ

Với mức giá khởi điểm 20,52 triệu đồng cộng dồn cùng ưu đãi mới nhất, giá xe ICON e: chỉ còn từ 15,52 triệu đồng - mức thấp nhất từ trước đến nay. Với giá bán mới, mẫu xe máy điện nhà Honda sẽ tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp với VinFast Flazz Max (14,99 triệu đồng) cũng như Yadea iCUTE H (15,49 triệu đồng).

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

Việc liên tục tung ra các chính sách kích cầu mạnh tay cho thấy Honda đang phải thay đổi chiến lược tiếp cận trước một thị trường xe máy điện đầy khốc liệt. Dù sở hữu mạng lưới đại lý phủ sóng toàn quốc và bảo chứng từ thương hiệu lâu năm, ICON e: vẫn vấp phải rào cản lớn về giá bán ở giai đoạn đầu ra mắt khi đặt cạnh nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ.

Dù mức giá đã trở nên rất rẻ, Honda ICON e: vẫn giữ nguyên những thông số kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển quãng ngắn. Xe được trang bị khối động cơ điện có công suất 1,5 kW, cho phép vận hành với tốc độ tối đa khoảng 48 km/giờ. Cung cấp năng lượng cho động cơ là cụm pin lithium-ion, mang lại tầm hoạt động hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy với thời gian sạc tiêu chuẩn rơi vào khoảng 8 giờ.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, mẫu xe máy điện phổ thông này còn ghi điểm nhờ hàng loạt trang bị tiện ích thiết thực. Người dùng sẽ có một không gian cốp chứa đồ rộng rãi, cổng sạc USB tiện lợi tích hợp sẵn để sạc các thiết bị di động và hệ thống phanh kết hợp CBS giúp đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình di chuyển trên đường phố đông đúc.



