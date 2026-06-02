Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Thứ ba, 10:29 02/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những xe máy điện có dung tích cốp ngang hoặc thậm chí lớn hơn Lead được nhiều khách hàng yêu thích.

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Lựa chọn đáng mua năm 2026 - Ảnh 1.Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn Vision

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.

Dưới đây là một số sản phẩm mới được giới thiệu có dung tích cốp ngang hoặc thậm chí lớn hơn hai mẫu xe Lead và Vision có giá bán hấp dẫn được nhiều khách lựa chọn.

Xe máy điện Dat Bike Era

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Lựa chọn đáng mua năm 2026 - Ảnh 2.

Dat Bike Era hướng tới nhóm khách hàng cần sự thực dụng - Ảnh: Dat Bike


Ra mắt tại Việt Nam ngày 23/5, Dat Bike Era gây chú ý với dung tích cốp 50 lít, lớn hơn nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường. Trong khi đó, Honda Lead - mẫu xe nổi tiếng nhờ không gian chứa đồ rộng - có dung tích cốp 37 lít.

Theo công bố của nhà sản xuất, Dat Bike Era có thể di chuyển tối đa 200km sau mỗi lần sạc đầy.

Dat Bike cho biết Era hỗ trợ sạc nhanh, có thể bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 30km sau 15 phút sạc. Tuy nhiên, xe không đi kèm bộ sạc rời mà sử dụng dây sạc liền thân xe, dài khoảng 1m.

Khác với mẫu Quantum sử dụng truyền động xích, Dat Bike Era được trang bị động cơ đặt lệch bên (side motor), truyền động bằng dây curoa. Xe có công suất tối đa 5.000W và tốc độ tối đa 82km/h.

Giá xe máy điện Dat Bike Era

Mẫu xe máy điện này có giá bán từ 29,9 triệu đồng đến 32,9 triệu đồng, tiệm cận Honda Vision và thấp hơn Honda Lead.

Xe máy điện Yadea Osta

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Lựa chọn đáng mua năm 2026 - Ảnh 3.

Màn hình kỹ thuật số hiện đại của xe máy điện Osta.


Dung tích cốp của mẫu xe này chỉ ở mức 28 lít, tuy lớn hơn đáng kể so với Honda Vision (18 lít), nhưng chưa bằng dòng Lead.

Bù lại, Yadea Osta được trang bị màn hình màu TFT khá lớn, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị đồng thời trình nghe nhạc, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay và bản đồ dẫn đường. Tuy nhiên, người dùng cần trả phí cho đơn vị cung cấp bản đồ để kích hoạt dịch vụ này.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR đặt ở bánh sau, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W. Ở phiên bản P, xe có thể đạt tốc độ tối đa 63km/h. Trong khi đó, biến thể H+ được giới hạn tốc độ dưới 49km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định.

Bộ pin đi kèm là loại lithium 72V 45Ah, cho xe phạm vi hoạt động tối đa theo công bố lên tới 180km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường di chuyển này nằm ở tầm trung trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng.

Giá xe máy điện Yadea Osta

Được giới thiệu vào đầu tháng 3, Yadea Osta có giá bán dễ tiếp cận hơn một chút so với Dat Bike Era, khởi điểm 27,49 triệu đồng và cao nhất 31,99 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz II

Xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam: Lựa chọn đáng mua năm 2026 - Ảnh 4.

Thiết kế mẫu xe VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).


So với phiên bản cũ, thiết kế của Feliz II không có nhiều sự thay đổi. Khác biệt chính nằm ở khả năng đổi pin.

Thiết kế đổi pin ảnh hưởng khá nhiều đến dung tích cốp của Feliz II. Khi lắp một pin, xe có dung tích cốp khoảng 16-17 lít, ngang tầm Honda Vision và giảm xuống còn 10 lít khi lắp cả hai pin, thấp hơn đáng kể so với mức dung tích 34 lít của Feliz 2025 (dùng pin cố định).

Bù lại, cả hai pin đều có thể tháo lắp để đổi tại các trạm của VinFast, với chi phí 9.000 đồng/pin/lần đổi. Điều này phù hợp với người dùng sống tại khu vực không thuận tiện cho việc cắm sạc trực tiếp hàng ngày.

Với một pin, VinFast Feliz II có tầm vận hành 82km, tăng thêm 74km khi lắp viên pin thứ hai. Động cơ của xe vẫn là loại BLDC Inhub (gắn bánh sau), công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa đạt 70km/h.

Giá xe máy điện VinFast Feliz II

Ra mắt từ đầu năm nhưng phải đến cuối tháng 3, VinFast Feliz II mới được đưa về các đại lý. Xe có giá bán lẻ đề xuất 24,9 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 30,5 triệu đồng (kèm một pin).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trường

Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trường

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường

Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 13 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã mất thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng xuống còn 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 2/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá bạc hôm nay 2/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 2/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc Honda với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và phong cách hơn Vision.

MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Tại Việt Nam, Suzuki XL7 được xem là phiên bản “nội địa hóa” của mẫu MPV 7 chỗ XL6, sở hữu nhiều điểm tương đồng về thiết kế, trang bị và cấu hình vận hành.

Giá xe máy điện Honda giảm kỷ lục chỉ từ 15,5 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy, cơ hội cực tốt sắm xe thương hiệu lớn

Giá xe máy điện Honda giảm kỷ lục chỉ từ 15,5 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy, cơ hội cực tốt sắm xe thương hiệu lớn

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy điện Honda Icon e: vừa gây sốc khi giảm về mức 15 triệu đồng, đang trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất phân khúc phổ thông nhờ mức giá hấp dẫn sau ưu đãi.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên tới 8,7%: Gửi 200 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên tới 8,7%: Gửi 200 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Vision, Air Blade vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Vision, Air Blade vì rẻ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Lead đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng dù mới ra mắt và sở hữu trang bị xịn xò.

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá chung cư tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 1/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xem nhiều

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Giá cả thị trường
Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top