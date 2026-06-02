Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Dưới đây là một số sản phẩm mới được giới thiệu có dung tích cốp ngang hoặc thậm chí lớn hơn hai mẫu xe Lead và Vision có giá bán hấp dẫn được nhiều khách lựa chọn.

Xe máy điện Dat Bike Era

Dat Bike Era hướng tới nhóm khách hàng cần sự thực dụng - Ảnh: Dat Bike





Ra mắt tại Việt Nam ngày 23/5, Dat Bike Era gây chú ý với dung tích cốp 50 lít, lớn hơn nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường. Trong khi đó, Honda Lead - mẫu xe nổi tiếng nhờ không gian chứa đồ rộng - có dung tích cốp 37 lít.

Theo công bố của nhà sản xuất, Dat Bike Era có thể di chuyển tối đa 200km sau mỗi lần sạc đầy.

Dat Bike cho biết Era hỗ trợ sạc nhanh, có thể bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 30km sau 15 phút sạc. Tuy nhiên, xe không đi kèm bộ sạc rời mà sử dụng dây sạc liền thân xe, dài khoảng 1m.

Khác với mẫu Quantum sử dụng truyền động xích, Dat Bike Era được trang bị động cơ đặt lệch bên (side motor), truyền động bằng dây curoa. Xe có công suất tối đa 5.000W và tốc độ tối đa 82km/h.

Giá xe máy điện Dat Bike Era

Mẫu xe máy điện này có giá bán từ 29,9 triệu đồng đến 32,9 triệu đồng, tiệm cận Honda Vision và thấp hơn Honda Lead.

Xe máy điện Yadea Osta

Màn hình kỹ thuật số hiện đại của xe máy điện Osta.





Dung tích cốp của mẫu xe này chỉ ở mức 28 lít, tuy lớn hơn đáng kể so với Honda Vision (18 lít), nhưng chưa bằng dòng Lead.

Bù lại, Yadea Osta được trang bị màn hình màu TFT khá lớn, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị đồng thời trình nghe nhạc, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay và bản đồ dẫn đường. Tuy nhiên, người dùng cần trả phí cho đơn vị cung cấp bản đồ để kích hoạt dịch vụ này.

Yadea Osta sử dụng động cơ TTFAR đặt ở bánh sau, có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 2.750W. Ở phiên bản P, xe có thể đạt tốc độ tối đa 63km/h. Trong khi đó, biến thể H+ được giới hạn tốc độ dưới 49km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định.

Bộ pin đi kèm là loại lithium 72V 45Ah, cho xe phạm vi hoạt động tối đa theo công bố lên tới 180km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường di chuyển này nằm ở tầm trung trong phân khúc giá khoảng 30 triệu đồng.

Giá xe máy điện Yadea Osta

Được giới thiệu vào đầu tháng 3, Yadea Osta có giá bán dễ tiếp cận hơn một chút so với Dat Bike Era, khởi điểm 27,49 triệu đồng và cao nhất 31,99 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz II

Thiết kế mẫu xe VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).





So với phiên bản cũ, thiết kế của Feliz II không có nhiều sự thay đổi. Khác biệt chính nằm ở khả năng đổi pin.

Thiết kế đổi pin ảnh hưởng khá nhiều đến dung tích cốp của Feliz II. Khi lắp một pin, xe có dung tích cốp khoảng 16-17 lít, ngang tầm Honda Vision và giảm xuống còn 10 lít khi lắp cả hai pin, thấp hơn đáng kể so với mức dung tích 34 lít của Feliz 2025 (dùng pin cố định).

Bù lại, cả hai pin đều có thể tháo lắp để đổi tại các trạm của VinFast, với chi phí 9.000 đồng/pin/lần đổi. Điều này phù hợp với người dùng sống tại khu vực không thuận tiện cho việc cắm sạc trực tiếp hàng ngày.

Với một pin, VinFast Feliz II có tầm vận hành 82km, tăng thêm 74km khi lắp viên pin thứ hai. Động cơ của xe vẫn là loại BLDC Inhub (gắn bánh sau), công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa đạt 70km/h.

Giá xe máy điện VinFast Feliz II

Ra mắt từ đầu năm nhưng phải đến cuối tháng 3, VinFast Feliz II mới được đưa về các đại lý. Xe có giá bán lẻ đề xuất 24,9 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 30,5 triệu đồng (kèm một pin).