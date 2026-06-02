Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã mất thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng xuống còn 157,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch 1/6, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, kết phiên ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, không có sự phục hồi đáng kể. Lúc 8h58', giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.474 USD/ounce.
Lúc 0h40, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.481,8 USD/ounce, giảm mạnh 56,5 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 1/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.461 USD/ounce, giảm 79 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.488 USD/ounce.
