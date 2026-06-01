Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh

Fronx có giá thấp nhất phân khúc và rẻ hơn cả những mẫu hatchback nhỏ. Ảnh: Đại lý





Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý Suzuki phía Nam, mẫu Fronx đang có giá giảm mạnh, lăn bánh chưa tới 500 triệu đồng. Cụ thể, theo người này, phiên bản Fronx GL tiêu chuẩn hiện chỉ còn 430 triệu đồng, thấp hơn tới 90 triệu đồng so với niêm yết. Đây là mức giá thấp nhất kể từ thời điểm mẫu xe này ra mắt từ tháng 10/2025.

Do đây là chính sách giảm giá từ đại lý nên mỗi nơi sẽ công bố mức giá khác nhau. Tham khảo một đại lý khác ở TP.HCM, giá bản Fronx GL chỉ giảm 80 triệu, còn 440 triệu đồng. Các bản GLX và GLX Plus cao cấp hơn được giảm ít hơn, lần lượt 70 triệu và 30 triệu đồng, đưa giá thực tế còn 529 triệu và 619 triệu đồng. Các xe đều có năm sản xuất 2025.

Với giá bán mới này, Suzuki Fronx thậm chí còn rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A từ Hàn Quốc như Kia Morning hay Hyundai i10.

Giá xe Suzuki Fronx và các đối thủ

Suzuki Fronx giá từ 520 triệu đồng

Kia Sonet giá từ 499 triệu đồng

Toyota Raize giá từ 510 triệu đồng

Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng

VinFast VF 5 giá từ 529 triệu đồng

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, vì sao?

Ra mắt vào tháng 10/2025, Suzuki Fronx sở hữu thiết kế nổi bật và được người dùng đánh giá cao so với những mẫu xe cùng nhà. Điều này khiến hãng xe Nhật Bản kỳ vọng và bán ra với mức giá cao.

Khi đặt trong mặt bằng phân khúc SUV hạng A, rõ ràng người Việt khó chấp nhận mức giá này bởi cao hơn các đối thủ như KIA Sonet, Toyota Raize hay VinFast VF5. Công nghệ hỗ trợ lái ADAS sẽ là một phần giải thích cho mức giá đó, nhưng vẫn khó chấp nhận với đại đa số người Việt. Điều đó khiến Suzuki Fronx ngày càng rơi vào khoảng trầm trong phân khúc.

Sau 4 tháng đầu năm 2026, doanh số của Suzuki Fronx chỉ đạt 365 xe, thấp nhất trong phân khúc hạng A. Điều này khiến thương hiệu Nhật Bản cũng như đại lý luôn phải tìm cách đẩy xe với chính ưu đãi hấp dẫn.

Đánh giá xe Suzuki Fronx

Suzuki Fronx

Fronx có thiết kế lai coupe cá tính với phần mui vuốt chéo về phía sau. Ngoại thất bản cao cấp nổi bật nhờ hệ thống đèn LED hoàn toàn, mâm 16 inch và bảng màu đa dạng với 7 lựa chọn phối màu đơn hoặc đôi.

Không gian nội thất nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa, HUD, sạc không dây... trên phiên bản cao cấp nhất.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này cung cấp hai tùy chọn động cơ 1.5L. Các phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng hệ truyền động mild-hybrid kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản GL thuần xăng đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Điểm nhấn giúp Fronx cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc là hệ thống an toàn với gói công nghệ ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, kết hợp camera 360 độ.