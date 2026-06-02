Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 2 – 7/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu vực để sửa chữa

Thứ ba, 10:15 02/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 2 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 2 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 2 – 7/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu vực để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 2 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh


KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp: Từ cà phê Hoa Kiểng đến Cổng Chào cũ và các hẻm, Doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp: Từ cà phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go Trà Vinh và các hẻm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cấp Điện nước đá Lương Minh. Cấp điện Bảy chi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: Từ Nguyễn Đáng đến nhà phân phối Thanh Trúc Phát II và các hẻm Đường Trần Phú nối dài: Từ Ẩm thực Hùng Biển đến Võ Văn Kiệt và các hẻm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: Từ Trương Văn Kỉnh đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phường 1 và các hẻm Đường Ngô Quốc Trị: Từ hẻm số 43 đến Võ Văn Kiệt

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Đường Điện Biên Phủ từ Trần Phú đến Công ty thương mại Trung Tín và các hẻm (dãy Công ty thương mại Trung Tín); - Đường Điện Biên Phủ từ Trần Phú đến Doanh nghiệp tư nhân Hai Yến và các hẻm (dãy ngân hàng công thương cũ); - Đường Điện Biên Phủ từ Công ty thương mại Trung Tín đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy bệnh viện đa khoa Trà Vinh củ); - Đường Điện Biên Phủ từ Doanh nghiệp tư nhân Hai Yến đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Doanh nghiệp tư nhân Hai Yến); - Đường Nguyễn Văn Trổi, Phạm Ngọc Thạch; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, Phường Trà Vinh Một phần đường Hoàng Hoa Thám và khu vực Chợ Nhà Vựa; - Rạp hát Thái Bình; - Đường Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Bạch Đằng và các hẻm; - Đường Trần Quốc Tuấn từ Điện Biên Phủ đến Bạch Đằng và các hẻm (dãy Ủy Ban Nhân Dân Phường 3); - Đường Trần Quốc Tuấn từ Bạch Đằng đến Võ Thị Sáu (dãy đối diện Ủy Ban Nhân Dân Phường 3); - Đường Vỏ Thị Sáu từ Trần Phú đến Phạm Hồng Thái và các hẻm; - Đường Lý Thường Kiệt từ Trần Quốc Tuấn đến Phạm Hồng Thái và các hẻm. - Đường Đồng Khởi từ hẻm UBND Phường 6 củ đến đường Trần Phú, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Phan Đình Phùng: từ hẻm số 125 đến đường Trần Phú, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp Rạch, ấp Hậu Bối, ấp Khúc Ngay, ấp Đồng Cò , một phần ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ; một phần ấp Năm xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nô Lựa A, một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện ấp Bông Ven, ấp Tri Liêm, ấp Sóc Chuối, ấp Sóc Xoài, ấp Phiêu, ấp Hòa Lục xã Nhị Trường, mất điện ấp Kim Hòa, ấp Năng Nơn, ấp Giữa, ấp Kim Câu xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Chợ Phong Phú thuộc một phần ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Vietnamobile và Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Dầu 2) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 3-1 Thạnh Phú) thuộc xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Khóm 5 thuộc một phần ấp 5, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Ấp Trà Sất xã LOng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 08:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hàm Tân xã Hàm Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Sóc Tro trên xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Cấp nước Tân Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xoài Thum- xã Trà Cú, ấp Chợ- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 13:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Ấp Sóc Dừa, Sóc Tràm và một phần ấp Cao Một - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Ô Ét, Bà Ép, Sóc Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cây Ổi, Lê Văn Quới - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 12:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Nhì, Trung Tiến - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 12 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Thống Nhất phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước An phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Sủi Sáng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 08:45:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm bán tồng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 09:45:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Karaoke Ngọc Huyền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:45:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Đặng Văn Trọng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Văn Vũ 1

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cây Da xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/06/2026 đến 18:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 2, khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa, khóm 1 khóm 2 khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/06/2026 đến 17:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: Một phần ấp Don, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/06/2026 đến 12:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 9, Thanh Bình, Ngã Hậu, Tân Định và một phần ấp 9B, 9C xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, Ấp Nhà Thờ, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hội, Nhà Thờ, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Láng Khoét 2) ấp Láng Khoét xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Nóc 3) ấp Trà Nóc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 10:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Kim Thị Sa Phinh, ấp Trà Nóc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/06/2026 đến 12:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 2) ấp Lò Ngò xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 3) ấp Lò Ngò xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/06/2026 đến 15:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 3-1) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-1) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-5) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-2) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đình Củ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đình Củ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Định An - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/06/2026 đến 15:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Định An - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bà Giam A, Bà Giam B - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trà Khúp - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khu NTTS Lê Văn Học 2, ấp Cầu Vĩ, Xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

