Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 7/6/2026: Tăng hàng loạt khu vực mất điện

Thứ ba, 08:01 02/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 2 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 2 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 2 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 21 khu phố 6, tổ 23 khu phố 7 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Ấp Bờ Bàu- Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Tổ 22, 23, 24, 25 ấp An Lợi xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Bự 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19, 20 ấp An Lợi xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Bùi Thị Kim Thuỷ 2

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 16:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Chiến

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Mai Văn Thi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Thạnh Thọ; Tổ 3, 4, 5, 6, 7 ấp Thạnh Bình xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Nhơn Thuận; Tổ 6, 7, 8 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 09:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Bình, An Phú 1, An Phú 2 xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 1 ấp Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Nhơn Thuận; Tổ 10, 13, 14 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 11 ấp Nhơn Phú; Tổ 8 ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng XX Trần Thanh Liêm xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cơ khí Nguyễn Văn Ru xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6 ấp An Quới 1 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Minh Nhủ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Hoàng Minh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH 1TV Giống Thủy Sản Anh Khoa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Bự 2

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Nghêu, Sò Nguyễn Hoàng Vũ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Trường Trung học sơ sở Tiệm Tôm

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Hạ Chí Lương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 12:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Nẩy xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 08:40:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phước; Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 03/06/2026 đến 09:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 03/06/2026 đến 11:20:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp 5 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 03/06/2026 đến 13:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp 5; Một phần ấp 4 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/06/2026 đến 15:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp 3 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:10:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Tây A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 09:15:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 08:40:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Bình; Một phần ấp An Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 04/06/2026 đến 10:10:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Hậu 2; Một phần ấp Tân Lễ 1; Một phần ấp Tân An xã An Định

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:45:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Viên; Một phần ấp Tân Bình xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lợi Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:15:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Tây xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:45:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Trạch Đông xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:50:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:10:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông Thượng xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Thành Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 08:40:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Thị xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 05/06/2026 đến 09:50:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Thị xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 05/06/2026 đến 14:10:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Tổ 15, 16 ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Bùi Thị Lựu - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/06/2026 đến 09:20:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH Siberian Premier Việt Nam - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Bắc - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Hộ kinh doanh A Chính - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Thanh Dũng 4 - ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/06/2026 đến 09:20:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Long, Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thị Thu Nga - ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/06/2026 đến 10:20:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Hữu Nhanh - ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 11:20:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trương Văn Na Em 2 - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Hùng Dũng 3 - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/06/2026 đến 14:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Biên - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/06/2026 đến 15:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Minh Quân - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/06/2026 đến 16:50:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Long xã Phú Thuận; một phần ấp Vinh Điền, Vinh Hội xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Huỳnh Thị Đoan Trang - ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 09:20:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Dương Thanh Tuấn 2 - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/06/2026 đến 10:20:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:20:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng 9 - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 13:50:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Thành Hoàng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:50:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Dương Thanh Tuấn 3 - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 15:50:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Minh Vương - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:50:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 30, 31 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Thị Chót - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 25, 28, 29 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 7C ấp Bình Hòa xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 27 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:45:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Thoa 3 - ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:50:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Tấn Phát - ấp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 01, 20 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:45:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Thương + NTCN Võ Thị Loan - ấp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tố 19 ấp Bình Thới 3; tổ 16, 17 ấp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: CSNT Tô Thị Huệ ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 02/06/2026 đến 08:40:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Thanh Tùng ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Chấn ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Thanh Truyền ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Võ Văn Dũng ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/06/2026 đến 15:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Trần Văn Chiến ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí A, Thạnh Quí B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Minh Tâm ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 04/06/2026 đến 08:40:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Đậm ấp An Thạnh xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Hiếu ấp An Thới xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trung ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 14:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Hồ Văn Phú ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CSNT Trần Thanh Tùng ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Tường; ấp Song Phú xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy ấp Tiên Hưng xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thành Đông xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: Tổ 3, 4, 8 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 3, 7, 8 ấp Tân Phước xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19, 20 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 10:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 10, 12, 13 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/06/2026 đến 14:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 14 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phong Hòa, Phong Thuận, Phong Phú, Phong Quới; tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa, tổ 5 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 7, 16 ấp Hưng An B xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Thành Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16, 17, 18 ấp Hòa Bình Xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7, 21, 22 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/06/2026 đến 13:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thanh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/06/2026 đến 13:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Đông Hoà, Đông Lợi - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Thanh Bắc; tổ 14, 15, 16 ấp Đông Thuận - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12 ấp Tân Mỹ - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 02/06/2026 đến 10:15:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đức B - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:45:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 16:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: STT 08 -Tại trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam -Lưới hạ thế tại trụ 477MC/152/62/05, trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nam - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 11:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tồ 4, 5, 6, 7 ấp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/06/2026 đến 16:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phước Lý, Phước Khánh - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Sở - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19, 20 ấp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 1 – 7/6/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày xếp hàng dài

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

