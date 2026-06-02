Giá bạc hôm nay 2/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 2/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang có xu hướng giảm nhẹ so với giá bán sáng qua, giá bán tại khung giờ 8h55 phút ghi nhận ở vùng 77,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng. Đã giảm 1,2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (79,066 triệu đồng/kg, tương đương 2,965 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm. Tại bảng giá niêm yết lúc 9h00 sáng, giá bạc đã giảm xuống vùng 77,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn còn duy trì ở vùng 78,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,957 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h54 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 78,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng. Đã giảm 480.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (78,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,961 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống Doji, giá bạc có xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại 9h01 phút sáng nay niêm yết ở vùng 2,937 triệu đồng/lượng và khoảng 14,685 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán hôm qua đang duy trì ở vùng 2,967 triệu đồng/lượng và khoảng 14,835 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay có xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc giảm xuống vùng 74 USD/ounce, trong khi giá bán phiên trước, cũng như tuần trước duy trì liên tục ở vùng 75 USD/ounce.
Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc đang có dấu hiệu chững lại. Thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.
