MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

MPV 7 chỗ hybrid thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V

Mẫu MPV XL6 sở hữu thiết kế quen thuộc, sử dụng động cơ hybrid thế hệ mới với giá bán quy đổi khoảng 340 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Maruti Suzuki vừa nâng cấp đáng kể trang bị an toàn cho mẫu MPV XL6 tại thị trường Ấn Độ khi bổ sung 6 túi khí tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Đây là động thái tiếp nối sau khi hãng áp dụng thay đổi tương tự đối với mẫu Ertiga.

Ngoài 6 túi khí, mẫu MPV này vẫn duy trì loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS đi kèm phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng móc ghế trẻ em ISOFIX.

Ở các phiên bản cao cấp, xe còn được bổ sung camera 360 độ và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Danh sách tiện nghi đi kèm gồm hệ thống báo động chống trộm, khóa cửa trung tâm, đèn sương mù LED, đèn phanh LED trên cao và cần gạt - rửa kính phía sau.

Xe được trang bị 6 túi khí cùng những trang bị an toàn vừa đủ trong phân khúc.

Suzuki XL6 được phát triển từ nền tảng của Ertiga thế hệ mới nhưng hướng đến nhóm khách hàng cao cấp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, các chi tiết mạ crôm kết hợp cụm đèn LED hiện đại, tạo diện mạo mạnh mẽ và sang trọng.

Bên trong khoang cabin, XL6 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 7 inch sử dụng hệ điều hành SmartPlay Pro, hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Nội thất bọc da màu đen kết hợp các chi tiết viền bạc giúp tăng cảm giác cao cấp cho không gian bên trong.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L DualJet K15C tích hợp công nghệ Smart Hybrid, cho công suất 101,6 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136,8 Nm tại 4.400 vòng/phút. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.

MPV 7 chỗ này của Suzuki nếu được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng 350-400 triệu hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt.

Nhờ mức giá cạnh tranh cùng danh sách trang bị tương đối đầy đủ, Suzuki XL6 được đánh giá là một trong những đối thủ đáng chú ý trong phân khúc MPV tại Ấn Độ, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Honda BR-V, Hyundai Creta hay Renault Duster.

Giá MPV 7 chỗ hybrid Suzuki XL6

Việc bổ sung thêm túi khí khiến giá bán của XL6 tăng khoảng 0,8%. Dù chưa công bố mức giá cụ thể cho từng phiên bản, giới chuyên môn ước tính mức điều chỉnh dao động từ 9.500 - 12.000 Rupee, tùy biến thể.

Trước khi nâng cấp, Maruti Suzuki XL6 có giá xuất xưởng từ 11,83 lakh Rupee (khoảng 340 triệu đồng) đến 14,83 lakh Rupee (hơn 445 triệu đồng).

Tại Việt Nam, mẫu xe có cấu hình tương đồng là Suzuki XL7 hiện cũng được phân phối với phiên bản Hybrid, dao động từ 600 - 608 triệu đồng tùy màu sắc.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.