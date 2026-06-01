Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Vision, Air Blade vì rẻ

Thứ hai, 15:00 01/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe Honda Lead đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng dù mới ra mắt và sở hữu trang bị xịn xò.

Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 1.Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

GĐXH - Xe ga đang thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế bo tròn phong cách châu Âu, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Giá xe Honda Lead mới nhất niêm yết

Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 2.

Lead 2026 không có gì thay đổi trong tháng 6/2026.

Tại Việt Nam, Honda Lead 125 2026 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,557 - 42,797 triệu đồng. So với tháng 5/2026, giá xe Lead 2026 không có gì thay đổi trong tháng 6/2026.

Giá xe Honda Lead 2026 mới nhất đại lý

Dù mới ra mắt, Honda LEAD 2026 đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Giá bán thực tế các phiên bản của Honda Lead 2026 hiện nay hầu như chênh rất ít so với giá hãng công bố. Đây là hiện tượng hiếm thấy của xe Honda từ trước tới nay.

Bảng giá xe Honda Lead mới nhất

Bảng giá xe Honda LEAD 2026 tại Hà Nội

(ĐVT: đồng)

Phiên bản

Giá đề xuất

Giá đại lý

Tiêu chuẩn

39.557.455

40.000.000

Cao cấp

41.717.455

42.000.000

Đặc biệt

45.644.727

46.000.000

Đánh giá xe Honda Lead

Là biểu tượng của sự tiện ích với những đường nét nữ tính, kế thừa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu sắc mới nổi bật, động cơ thế hệ mới nhất eSP+ cùng nhiều tiện ích mới vượt trội, LEAD ABS 2026 là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, khẳng định vị thế một trong những mẫu xe thiết thực nhất trong lòng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ hiện đại.

Mang tinh thần đổi mới và hướng đến sự đa dạng trong phong cách, LEAD ABS 2026 được ra mắt với bảng màu mới trẻ trung, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện dấu ấn cá nhân và phong thái riêng trong từng lựa chọn. Phiên bản Đặc biệt sở hữu màu Bạc nhám hoàn toàn mới, bên cạnh Đen bí ẩn và Xanh đen cá tính, mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và nổi bật. Phiên bản Cao cấp tạo điểm nhấn với màu Trắng hoàn toàn mới kế thừa từ dòng xe cao cấp, mang đậm nét thanh lịch, nữ tính, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn giữ màu Đỏ thời thượng, phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách hiện đại và cuốn hút.


Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 3.

LEAD ABS 2026 là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới, được tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản để mang đến tổng thể thiết kế hài hòa mà tinh tế. Trên phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản Cao cấp, logo được phối màu bạc ánh kim toát lên hình ảnh tổng thể hiện đại, bắt mắt. Với phiên bản Đặc biệt, logo được phối màu vàng ánh kim trên tông màu xe Đen mờ và Xanh đen. Còn trên nền xe Bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu làm tổng thể xe thêm phần nổi bật.

Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 4.

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế thời thượng, LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh được chăm chút trong từng chi tiết. Ở phiên bản Đặc biệt, hệ thống phanh ABS được trang bị trên bánh trước giúp xe vận hành an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hộc đựng đồ phía trước cũng được mở rộng đáng kể, được trang bị kèm cổng sạc USB loại C tiện lợi.

Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 5.

LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh được chăm chút trong từng chi tiết

Điểm cộng lớn khác đến từ cốp xe “siêu rộng” trên 37 lít trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp – không chỉ chứa được hai mũ bảo hiểm cả đầu mà còn có đèn soi sáng. Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Giá xe Honda LEAD 2026 giảm mạnh , lựa chọn tốt hơn Vision và Air Blade - Ảnh 6.

LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành đầy phong cách

Với sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, động cơ đến tiện ích, LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành đầy phong cách của phụ nữ hiện đại – tự tin, năng động và yêu thích sự tiện nghi.

Lưu ý: Bảng giá Honda Lead nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

Xe ga 150cc giá 46,4 triệu đồng có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hơn Honda Air Blade được khách hàng đặc biệt quan tâm

Xe ga 150cc giá 46,4 triệu đồng có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hơn Honda Air Blade được khách hàng đặc biệt quan tâm

Xe máy điện giá 29,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp như SH, cốp rộng hơn Lead, đi 200km/lần sạc, công nghệ thông minh, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 29,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp như SH, cốp rộng hơn Lead, đi 200km/lần sạc, công nghệ thông minh, rẻ hơn Vision

Cùng chuyên mục

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá chung cư tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 1/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 1/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự phục hồi nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện được nâng cấp mạnh về quãng đường di chuyển, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng trong khi giá bán chỉ từ khoảng 163 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động

Giá vàng hôm nay 1/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn vẫn tuột mốc 160 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế mềm mại, động cơ 1.500W, quãng đường khoảng 80km/lần sạc và nhiều tiện ích phục vụ đi lại đô thị.

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội cực tốt cho người mua

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội cực tốt cho người mua

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga đang thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế bo tròn phong cách châu Âu, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.

SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cận

SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cận

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng C hybrid vừa ra mắt với giá chỉ từ 472 triệu đồng nhưng lại sở hữu kích thước lớn, công nghệ hiện đại cùng hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, đủ sức khiến Mazda CX-5, Hyundai Tucson ‘toát mồ hôi’.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện thiết kế mềm mại, động cơ 1.500W, quãng đường khoảng 80km/lần sạc và nhiều tiện ích phục vụ đi lại đô thị.

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng Đô la Mỹ đang suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng Đô la Mỹ đang suy yếu

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top