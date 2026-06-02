Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Xe ga 110cc của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng

Xe ga Honda Dio110 Basic 2026

Trong nhóm xe ga phổ thông của Honda, Honda Dio110 Basic là cái tên khá quen thuộc tại thị trường Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Mới đây, Honda đã chính thức mở bán phiên bản 2026 của mẫu xe này tại quê nhà Nhật Bản sau chưa đầy một tháng kể từ thời điểm ra mắt.

Ở đời mới, mẫu scooter này không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng tổng thể mà chủ yếu bổ sung thêm màu sắc nhằm tăng sức hút với khách hàng trẻ.

Ngoài hai màu từng xuất hiện trước đó là Matte Galaxy Black Metallic và Pearl Snowflake White, Honda nay bổ sung thêm màu Matte Techno Silver Metallic. Nhờ đó, Dio110 Basic 2026 hiện có tổng cộng ba tùy chọn màu sắc.

Dù thuộc phân khúc xe ga phổ thông, Dio110 Basic vẫn được nhiều người dùng chú ý nhờ ngoại hình gọn gàng và phong cách thiết kế hiện đại.

Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này mang phong cách “nét” và thanh thoát hơn nếu so với một số dòng tay ga đô thị phổ biến như Honda SH Mode hay Honda LEAD.

Thay vì tập trung vào thân xe lớn hoặc kiểu dáng bầu bĩnh, Dio110 Basic theo đuổi thiết kế thanh gọn và linh hoạt – yếu tố vốn được người dùng đô thị tại Nhật Bản đánh giá cao.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Honda Dio110 Basic 2026 nằm ở trọng lượng khá nhẹ.





Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Honda Dio110 Basic 2026 nằm ở trọng lượng khá nhẹ. Theo công bố từ Honda, mẫu xe này chỉ nặng khoảng 96kg – thấp hơn đáng kể so với Honda SH Mode hay LEAD hiện nay.

Trọng lượng nhẹ giúp Dio110 Basic mang lại cảm giác linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc những khu vực đường nhỏ hẹp. Đây cũng là yếu tố khiến mẫu xe phù hợp với người dùng nữ hoặc những ai ưu tiên cảm giác dễ điều khiển khi đi phố.

Chiều cao yên xe khoảng 760mm giúp người lái dễ chống chân hơn, đặc biệt với người dùng có thể trạng nhỏ. Honda cũng tiếp tục duy trì định hướng thực dụng cho Dio110 Basic.

Xe được trang bị hộc chứa đồ phía trước nhằm để các vật dụng nhỏ như điện thoại hoặc chai nước. Trong khi đó, cốp chứa đồ dưới yên đủ rộng để cất mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân hàng ngày. Thiết kế này giúp mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi làm, đi học hoặc di chuyển ngắn trong thành phố.

Bên cạnh ngoại hình nhỏ gọn, Dio110 Basic còn được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu – yếu tố luôn rất được quan tâm ở phân khúc scooter phổ thông.

Honda Dio110 Basic 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 thì OHC làm mát bằng không khí dung tích khoảng 109cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại khoảng 9Nm tại 5.750 vòng/phút.

Thông số này không hướng tới hiệu suất mạnh mà tập trung vào khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Honda, Dio110 Basic có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 55,6km/lít – con số khá ấn tượng trong nhóm xe tay ga phổ thông hiện nay.

Xe tiêu thụ nhiên liệu khoảng 55,6km/lít

Kết hợp cùng bình xăng dung tích khoảng 4,9 lít, mẫu xe này có thể di chuyển quãng đường khá dài trước khi cần tiếp nhiên liệu trở lại. Đây là lợi thế đáng chú ý với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Honda Dio110 Basic sử dụng bánh xe kích thước 14 inch ở cả trước và sau. Lốp trước có thông số 80/90-14 trong khi lốp sau là 90/90-14 nhằm tăng độ ổn định khi vận hành.

Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau – cấu hình quen thuộc trong phân khúc scooter phổ thông.

Giá xe ga 110cc Honda Dio110 Basic

Theo công bố, Honda Dio110 Basic 2026 có giá khoảng 250.800 yên, tương đương khoảng 41,5 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới những mẫu xe ga nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ điều khiển, Honda Dio110 Basic tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản.

Dù hiện chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế thanh thoát, trọng lượng nhẹ và phong cách được nhiều người đánh giá hiện đại hơn các mẫu xe ga phổ thông quen thuộc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.