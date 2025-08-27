Bệnh nhồi máu cơ tim: Liên tiếp nhiều người bệnh được cứu sống nhờ làm tốt việc này!
GĐXH - Nhồi máu cơ tim có thể bắt đầu từ các dấu hiệu như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường...
Nhồi máu cơ tim gia tăng ở người trẻ
Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá.
Được biết, chỉ trong một tuần gần đây, BVĐK Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính. May mắn, nhờ được phát hiện kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và hồi phục nhanh chóng.
Người bệnh nhồi máu cơ tim được cứu sống nhờ phát hiện kịp thời
Ông Đ.H.H (70 tuổi, Tây Ninh), xuất hiện các cơn đau thắt ngực dai dẳng kèm nhiều bệnh nền phức tạp, ông được chỉ định chụp và can thiệp mạch vành, ghi nhận hẹp nặng và được đặt một stent tái thông thành công.
Hay như bà H.T.P (81 tuổi, Tây Ninh), đột ngột đau ngực dữ dội, mệt lả tay chân, bà được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, hẹp 90 – 95% động mạch vành. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent cấp cứu. Chỉ sau 30 phút can thiệp, mạch máu đã được tái thông thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch.
Nhiều trường hợp người bệnh được tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim chỉ thông qua những cơn đau cấp tính rất dễ bỏ qua. Cụ thể, bà D.T.H.V (69 tuổi) với cơn đau tức nặng ngực không giảm sau một cơn tức giận hay bà T.M (60 tuổi, quốc tịch Campuchia) đau ngực thường xuyên, điều trị nhiều nơi không cải thiện, cũng đã được các bác sĩ nơi đây chẩn đoán chính xác hẹp mạch vành và thực hiện các can thiệp cần thiết như nong mạch vành bằng bóng phủ thuốc, đặt stent, giúp họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Bệnh nhồi máu cơ tim: Cần chủ động phòng ngừa sớm
BS. CKI. Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, người trực tiếp thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành chia sẻ: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi với nhiều bệnh nền. Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là “thời gian”. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng. Chính vì vậy, bệnh viện đã xây dựng và triển khai hiệu quả quy trình CODE Nhồi máu cơ tim.
Quy trình này đảm bảo người bệnh được tiếp cận điều trị nhanh nhất có thể, từ chẩn đoán ban đầu, hội chẩn chuyên sâu đến can thiệp tái thông mạch máu khẩn cấp. Nhờ quy trình chặt chẽ và tinh thần khẩn trương, nhiều người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục, nhanh chóng hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị”.
Ai có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim?
Bác sĩ Hồ Văn Mót cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh: “Những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá… cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.
Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất có khả năng can thiệp tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.”
