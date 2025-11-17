Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên thay van động mạch chủ qua da thành công

Bệnh nhân nữ (62 tuổi ở xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa) vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ngất, mất ý thức.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ . Đây là bệnh lý van tim tiến triển mạn tính, ban đầu thường không có triệu chứng lâm sàng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, ngất, khó thở, tình trạng suy tim tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Lúc này, người bệnh không còn đáp ứng với điều trị nội khoa, và thay van động mạch chủ trở thành chỉ định bắt buộc.

Lần đầu tiên kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay có hai phương pháp thay van động mạch chủ: mổ mở và thay van qua da. Trong đó, mổ mở là biện pháp điều trị phổ biến. Tuy nhiên, với bệnh nhân này, thể trạng gầy yếu và kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp như suy tim, viêm gan virus B, cường giáp…, nguy cơ tử vong trong phẫu thuật mổ mở rất cao.

Do đó, bệnh nhân được chỉ định thay van động mạch chủ qua da – một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn và an toàn hơn. Đây là phương pháp phức tạp, hiện chỉ có rất ít bệnh viện tại Việt Nam có khả năng triển khai.

Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế Ấn Độ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội , ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da đầu tiên cho bệnh nhân. Sau 6 ngày can thiệp và điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt và đã được xuất viện.

Sau 6 ngày can thiệp, điều trị, bệnh nhân đã phục hồi tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca can thiệp, TS.BS Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, đòi hỏi chuyên môn sâu, đào tạo chuyên biệt và quy trình thực hiện tỉ mỉ. Van động mạch chủ nằm ở vị trí xung yếu và phức tạp trong tim, nên việc đưa van nhân tạo vào đúng vị trí qua ống thông yêu cầu sự khéo léo, chuẩn xác đến từng milimet. Bác sĩ thực hiện phải có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dặn, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ của cả ê kíp chuyên môn cao để hoàn tất thành công các bước của thủ thuật".

Việc thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đánh dấu một bước tiến lớn về chuyên môn, khẳng định vị thế của bệnh viện nói chung và chuyên ngành Tim mạch nói riêng. Thành tựu này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Theo thống kê của Bệnh viện, mỗi năm có khoảng hơn 500 bệnh nhân được phát hiện hẹp van động mạch chủ và có chỉ định thay van động mạch chủ qua da.