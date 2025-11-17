Thắp sáng hy vọng cho những em bé sinh non ở Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Sáng ngày 17/11, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non năm 2025. Với chủ đề "Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non", chương trình năm nay tiếp tục kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới trẻ sinh non – nhóm trẻ có tỉ lệ tử vong cao gấp nhiều lần so với trẻ đủ tháng.

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, theo thống kê, trên thế giới cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 100.000 trẻ sinh non. Nhiều trẻ trong số đó phải đối diện với các biến chứng nguy hiểm như: suy hô hấp, nhiễm khuẩn, rối loạn thị giác hoặc ảnh hưởng lâu dài đến phát triển trí tuệ.

BSCKII Phạm Văn Dậu - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đứng thứ 2 bên phải và các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ dành tặng cho các bệnh nhi sinh non tháng đã và đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Theo BSCKII. Phạm Văn Dậu – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, việc nâng cao chất lượng chăm sóc sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non là ưu tiên hàng đầu. Trong những năm qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình không ngừng đẩy mạnh đào tạo nhân lực, bổ sung trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm mọi trẻ sinh non đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn, hiệu quả. Không trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình sự sống.

Chị Tống Thị Mai H (mẹ của bé K.L, chào đời với cân nặng là 800g sinh non ở tuần thai thứ 27), chia sẻ chia sẻ: "Khi con chào đời chỉ nặng khoảng 800g, gia đình tôi rất lo lắng. Nhưng nhờ sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, con tôi đã vượt qua những ngày đầu khó khăn. Tôi mong các bậc cha mẹ có con sinh non hãy giữ vững niềm tin, bởi sự chăm sóc đúng cách và sự đồng hành của gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất cho con".

Bác sĩ tặng quà, động viên một gia đình sinh non đang điều trị tại bệnh viện.

Cũng nhân dịp này, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình và các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ dành tặng cho các bệnh nhi sinh non tháng đã và đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non (17/11) được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động thiết thực để bảo vệ trẻ sinh non, những em bé có hành trình đầu đời đầy thử thách. Sự kiện năm nay thêm một lần nữa nhấn mạnh: để trẻ sinh non được khỏe mạnh và phát triển toàn diện, cần sự chung tay của hệ thống y tế, gia đình và toàn xã hội.



