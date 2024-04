Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tặng quà dịp 30/4: Ba mẹ chắc tay suất IVF chỉ 5 triệu- Thai sản trọn gói chỉ 7 triệu

Livestream đấu giá ngược – Săn deal xịn, nhận quà khủng

Livestream - Gameshow đấu giá ngược - Nơi giao lưu, tư vấn, cung cấp thông tin bổ ích cho các gia đình, một sân chơi đặc biệt Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tổ chức dành riêng cho tất cả các cặp vợ chồng mong con có cơ hội rinh được gói IVF, thai sản trọn gói cùng vô vàn quyền lợi gia tăng với mức giá "kỷ lục" nhất.

Livestream đấu giá ngược siêu hấp dẫn trong tháng 4

Chi phí chính là "rào cản" lớn ngăn bước hành trình tìm con, khiến giấc mơ con yêu của các gia đình hiếm muộn dang dở. Thông qua chương trình, An Thịnh mong muốn lan tỏa thông điệp "Đón con không lo chi phí" để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình, tiếp thêm động lực và hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm có cơ hội đón con yêu về nhà.

Khi tham gia livestream - gameshow đấu giá ngược, các gia đình có cơ hội nhận quà "tiền tỷ" vô cùng giá trị:

* Khách hàng chiến thắng trong chương trình:

- 02 suất IVF trị giá 64 triệu siêu giảm giá còn 10 triệu

- 02 suất thủ thuật IVF trị giá 42 triệu giảm giá còn 5 triệu

* Các khách hàng đặt cọc trước trong livestream từ 5 - 10 triệu:

Bên cạnh các suất IVF với mức giá "kỷ lục" dành cho khách hàng chiến thắng trong chương trình, các khách hàng tham gia livestream cũng nhận được vô vàn quyền lợi hấp dẫn:

- 1 phiếu bốc thăm may mắn trong phiên Đấu giá ngược đối với khách hàng đặt cọc 5 triệu đồng; 2 phiếu bốc thăm may mắn trong phiên Đấu giá ngược đối với khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng

- 50 phần quà điện máy

- 70 Voucher giảm giá gói IVF/Thai sản trọn gói:

● Giảm trực tiếp vào gói: 3.000.000đ tiền mặt đối với khách hàng làm IVF cao cấp.

● Giảm trực tiếp vào gói: 2.000.000đ tiền mặt đối với tất cả khách hàng làm IVF thường quy.

● Giảm trực tiếp vào gói: 1.000.000đ tiền mặt đối với tất cả khách hàng làm IVF 55 triệu.

● Đối với khách hàng thai sản sinh mổ mua trọn gói giảm: 3.000.000đ tiền mặt trực tiếp vào gói.

● Đối với khách hàng thai sản sinh thường mua trọn gói giảm: 2.000.000đ tiền mặt trực tiếp vào gói.

- 50 suất Giảm 40% chi phí Chip sàng lọc tinh trùng Zymot cho chồng trị giá 4.375.000đ.

- 50 suất Giảm 40% chi phí Công nghệ trẻ hóa buồng trứng, niêm mạc PR-Plasma trị giá 12.500.000đ.

- Quyền lợi mua gói thai sản trọn gói với giá chỉ từ 7 triệu đồng

Bên cạnh cơ hội nhận được các suất IVF, thai sản trọn gói với mức giá "kỷ lục" nhất, khách hàng tham gia livestream - đấu giá ngược còn có cơ hội rinh các phần quà điện máy vô cùng giá trị: Điện thoại thông minh, lò vi sóng, bình nóng lạnh, tivi, tủ lạnh…

Quà tặng điện máy siêu chất lượng

Nội dung chương trình và thành phần chuyên gia tham dự

* Thành phần chuyên gia tham dự:

Chương trình livestream đấu giá ngược diễn ra với sự góp mặt của các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Phụ sản An Thịnh:

● Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Trung – Giám đốc bệnh viện Phụ sản An Thịnh

● Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Trọng Tuấn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh

● Thạc sĩ – Vũ Đình Chất – Trưởng Phòng Lab Bệnh viện An Thịnh

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại An Thịnh trong chương trình

* Nội dung chương trình:

Chương trình livestream đấu giá ngược do Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tổ chức bao gồm 4 số, với nội dung bổ ích và vô cùng hấp dẫn.

Chương trình với chủ đề bổ ích và vô cùng hấp dẫn

- Số 01: Mừng đại lễ - Tìm con quá dễ, chạm đến ước mơ con cùng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Thời gian tổ chức: 15h, Thứ 6 ngày 05/04/2024

- Số 02: Mừng đại lễ vàng, vô vàn ưu đãi, bùng nổ quà tặng tăng tối đa tỷ lệ IVF thành công. Thời gian: 15h, Thứ 6 ngày 12/04/2024

* Số 03: Đấu giá ngược - Được gói IVF chỉ 5 triệu đồng. Thời gian: 19h30, Thứ 6 ngày 19/04/2024

* Số 04: Đấu giá ngược và bốc thăm trúng thưởng gói IVF giá thấp sập sàn, nhận quà liền tay - Đón ngay con về. Thời gian: 19h30, Thứ 5 ngày 25/04/2024

Thể lệ và cách thức tham gia livestream đấu giá ngược

Để tham gia chương trình và có cơ hội trở thành khách hàng may mắn "mua" suất IVF 64 triệu, IVF 42 triệu với mức giá hấp dẫn chỉ với 10 triệu và 5 triệu đồng, quý khách hàng vui lòng đọc và nắm kỹ thông tin về thể lệ và cách thức tham gia livestream đấu giá ngược như sau:

Sản phẩm đấu giá

- 02 suất IVF trị giá 64 triệu

- 02 suất thủ thuật IVF trị giá 42 triệu

Điều kiện tham gia

- Tất cả khách hàng mới chưa tham gia sử dụng dịch vụ IVF (chưa thực hiện bộ xét nghiệm)

- Khách hàng thực hiện Like và Share chương trình Livestream ở chế độ công khai trong thời gian phát sóng

Cách tham gia đấu giá

* Đối với người đã đặt cọc: Chắc chắn được sở hữu số lượng phiếu bốc thăm may mắn tương ứng với số tiền đặt cọc:

● Khách hàng đặt cọc 5 triệu sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm

● Khách hàng đặt cọc 10 triệu sẽ nhận được 2 phiếu bốc thăm

>> Số phiếu này nằm trong hòm phiếu và được bốc thăm tìm ra người chiến thắng chung cuộc

* Khách hàng chưa đặt cọc: Tham gia đấu giá theo thể lệ:

- MC công bố mức giá khởi điểm trước khi bắt đầu phiên đấu giá.

- Người chơi sẽ trả giá theo bước giá giảm dần, không nhảy cóc và theo đúng bước giá lùi:

+ Đối với đấu giá gói IVF 64 triệu bước giá lùi là 200.000/lần

+ Đối với đấu giá gói IVF 42 triệu bước giá lùi là 100.000/lần

- Ví dụ:

+ Đối với đấu giá gói IVF 64 triệu: Người đầu tiên trả 63.800.000, người thứ 2 trả 63.600.000 là đúng, nếu trả 63.300.000 là sai…

+ Đối với đấu giá gói IVF 42 triệu: Người đầu tiên trả 41.900.000, người thứ 2 trả 41.800.000 là đúng, nếu trả 41.600.000 là sai…

+ Mỗi người đấu giá phải có tối thiểu 5 lần trả giá mới hợp lệ.

Cách xác định người chiến thắng

Kết thúc phiên đấu giá, tìm ra 5 người đưa ra mức giá thấp nhất - sớm nhất do Ban tổ chức lọc theo máy chủ của Bệnh viện An Thịnh. Mỗi người sẽ nhận được 1 lá thăm may mắn tham dự phần bốc thăm tìm ra người chiến thắng chung cuộc

Tiến hành bốc thăm tìm ra 2 người chiến thắng chung cuộc sau mỗi số đấu giá ngược, được sở hữu gói IVF với giá siêu ưu đãi:

- 02 suất IVF trị giá 64 triệu siêu giảm giá còn 10 triệu

- 02 suất thủ thuật IVF trị giá 42 triệu giảm giá còn 5 triệu

Là một trong số những Bệnh viện chuyên khoa Sản - Phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh hiếm muộn uy tín hàng đầu cả nước, trong suốt hơn 13 năm qua, An Thịnh luôn cố gắng hết mình giúp các gia đình mong con sớm hiện thực hóa giấc mơ.

Hàng năm, bên cạnh việc tổ chức các chương trình, sự kiện trao tặng các suất IVF, thai sản miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, An Thịnh còn tổ chức rất nhiều các chương trình livestream dành tặng khách hàng các suất IVF, thai sản với mức giá tối ưu nhất với mong muốn giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình.

Cùng với đó, Bệnh viện An Thịnh đã liên kết cùng hệ thống các ngân hàng và các tổ chức tín dụng lớn uy tín trên cả nước mang tới nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng. IVF trả góp, thai sản trả góp là một trong số những giải pháp tài chính toàn diện nhất, hỗ trợ cấp vốn cho các gia đình, thắp sáng hy vọng và giúp họ có hành trình đón con yêu trọn vẹn nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ Bệnh viện Phụ sản An Thịnh ● Quy tụ đội ngũ bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa ● Bệnh viện tư nhân chuyên khoa về Sản – Phụ khoa 13 năm được thành lập đầu tiên ở miền Bắc Hotline IVF: 098.115.5050 Hotline Thai sản: 096.968.5055 Email: phongdvkh@benhvienanthinh.vn Địa chỉ: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

