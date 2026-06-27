Bệnh Viện Phương Nam bảo vệ sức khỏe người phụ nữ và gia đình toàn diện
Xã hội hiện đại phát triển, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh lý mà đã dịch chuyển thành người bạn đồng hành thấu cảm, chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Với thông điệp "Bảo vệ sức khỏe người phụ nữ và gia đình, nâng niu mọi dáng hình hạnh phúc", Bệnh viện Phương Nam đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng và giới chuyên môn tại TP.HCM.
Hành trình mang di sản 15 năm đến siêu đô thị
Là thành viên thứ 4 của TĐYT Phương Châu, Bệnh viện Phương Nam mang theo di sản 15 năm cùng trái tim phụng sự chân thành từ một tập đoàn Sản - Nhi hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến phục vụ phân khúc tinh hoa tại đô thị lớn nhất cả nước từ năm 2024.
Không chỉ dừng lại ở sự tử tế trong từng điểm chạm, năng lực y tế của Phương Nam còn được bảo chứng bởi chứng nhận chuẩn quốc tế JCI chỉ sau 1 năm thành lập. Nền tảng an toàn chuẩn toàn cầu này đã góp phần đưa Tập đoàn Y tế Phương Châu ghi danh vào một trong 10 hệ thống y tế trên thế giới đạt JCI Enterprise, tạo ra "tấm khiên" vững chắc để khách hàng trao gửi trọn niềm tin.
Tính đến năm 2026, Phương Nam đã trở thành cái tên thân quen trong cộng đồng mẹ bầu và các gia đình tại TP.HCM với hình ảnh uy tín, trải nghiệm đi sinh cao cấp và làm hài lòng hàng ngàn gia đình. Nhân dịp bước qua cột mốc 2 năm phụng sự, Phương Nam mang đến một chiến dịch tiếp cận truyền thông mới, hình ảnh hóa những triết lý hoạt động để đến gần hơn với công chúng qua lăng kính giàu cảm xúc.
Triết lý "4 Chuyên" - Khung sườn của hệ sinh thái lấy người phụ nữ làm trung tâm
Để đồng hành bền bỉ cùng mỗi gia đình, Bệnh viện Phương Nam lựa chọn phát triển một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người phụ nữ làm trung tâm. Để giữ vững sứ mệnh này, mọi khâu vận hành, chăm sóc khách hàng đều được xây dựng dựa trên triết lý "4 Chuyên":
- Chuyên sâu: Đội ngũ chuyên gia giỏi nghề, thiết bị y tế tiên tiến với phác đồ điều trị cá thể hóa.
- Chuyên nghiệp: Quy trình tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế JCI.
- Chuyên tâm: Phụng sự từ sự thấu cảm và chăm sóc bằng sự tử tế.
- Chuyên biệt: Hệ sinh thái toàn diện đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng.
Triết lý này chính là bộ khung sắt quan trọng để đảm bảo bệnh viện hiện thực hóa sứ mệnh phụng sự vì sức khỏe của người phụ nữ và gia đình một cách trọn vẹn.
Hệ sinh thái chuyên biệt: Thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ sức khỏe người phụ nữ và gia đình
Bệnh viện Phương Nam thấu hiểu rằng: Cuộc đời mỗi người phụ nữ là những chặng đường khác nhau. Có người đang mong mỏi tìm con, có người đang nâng niu chăm sóc thiên thần nhỏ của mình, và cũng có những người phụ nữ yêu thương bản thân bằng việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, Phương Nam đều tích cực xây dựng những mũi nhọn chuyên khoa để chăm sóc phù hợp:
Tại khoa IVF & Hiếm muộn: Nơi thắp lên hy vọng cho các gia đình với hệ thống phòng Lab đạt chuẩn sạch ISO 5, đảm bảo an toàn cho phôi, trứng và tinh trùng. Cung cấp chương trình chăm sóc sức khỏe từ lúc chuẩn bị mang thai, hỗ trợ sinh sản kỹ thuật cao cho đến khi đón em bé của mình chào đời.
Tại Sản khoa: Bảo vệ mẹ và bé qua Chương trình tiền sản; Chương trình chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao phối hợp đa chuyên khoa; cùng Chương trình hậu sản và chăm sóc phục hồi sau sinh nhẹ nhàng, mang lại trải nghiệm vượt cạn cao cấp như đi nghỉ dưỡng.
Tại Phụ khoa: Nâng niu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ chuyên sâu toàn diện với đa dạng dịch vụ: Chương trình chăm sóc sức khỏe cổ tử cung & tầm soát HPV; Chương trình chăm sóc nhũ khoa; Chăm sóc sàn chậu & phục hồi thẩm mỹ; Điều trị phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và Chương trình chăm sóc sức khỏe tuổi tiền mãn kinh & mãn kinh.
Tại Nhi khoa: Trở thành điểm tựa vững chắc để mẹ an tâm nuôi con với Chương trình chăm sóc trẻ sơ sinh & sinh non tại hệ thống hiện đại, cùng Chương trình chăm sóc nhi khoa phát triển theo dõi sát sao quá trình khôn lớn của trẻ.
Bức tranh chăm sóc toàn diện ấy được hoàn thiện hơn nữa bởi các chuyên khoa Đa khoa phối hợp nhịp nhàng như: Dinh dưỡng, Da liễu, Tai mũi họng, Mắt, Răng hàm mặt, Nội khoa, Ngoại khoa và Thẩm mỹ.
Đến với Bệnh viện Phương Nam, người phụ nữ không chỉ tìm thấy giải pháp y tế hiện đại, mà còn tìm thấy một nơi chốn thấu cảm sâu sắc. Bởi Phương Nam tin rằng, mọi người phụ nữ đều xứng đáng được khỏe mạnh, được yêu thương trọn vẹn, và hệ sinh thái y tế này được sinh ra là để nâng niu mọi dáng hình hạnh phúc của chính họ và gia đình.
Bệnh viện Đa khoa Phương Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Phương Nam.
Số Giấy phép: 365/BYT-GPHĐ.
Địa chỉ hoạt động: Số 2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.
Giờ làm việc: Sáng: 07:30 - 11:30 | Chiều: 13:00 - 16:30.
Bệnh viện Đa khoa Phương Nam
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