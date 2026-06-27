Thời tiết nắng nóng, sử dụng điện như thế nào để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao?

Bước vào mùa hè, thời tiết oi nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện có xu hướng gia tăng, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng cao. Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý là giải pháp thiết thực giúp khách hàng kiểm soát chi phí tiền điện và sử dụng điện hiệu quả.

Ông Vũ Thế Thắng - Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: "Trong mùa hè, mức tiêu thụ điện tăng cao chủ yếu đến từ việc các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn hơn và thời gian dài hơn. Nếu khách hàng chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, hoàn toàn có thể kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện hàng tháng".

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường tăng mạnh và kéo dài hơn so với ngày thường. Đây là nguyên nhân chính khiến sản lượng điện tiêu thụ tại các hộ gia đình có xu hướng tăng đáng kể.

Để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện hiệu quả trong mùa hè, EVNHANOI đang tiếp tục lan tỏa chiến dịch "Hà Nội 26+", khuyến khích cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng.

Bên cạnh đó, thông điệp "Hai Bật Ba Tắt" cũng được EVNHANOI khuyến nghị như những hành động đơn giản nhưng thiết thực: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); Ba Tắt là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, Tắt nguồn điện chờ (rút phích cắm khi không sử dụng).

Ông Vũ Thế Thắng khuyến cáo thêm, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu thiết yếu mà là sử dụng điện một cách khoa học và hợp lý hơn. "Việc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, kết hợp thay đổi các thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tiền điện, nhất là trong mùa hè", ông Thắng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện Thủ đô.

Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 24/6/2026 vừa qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.456 MW. Riêng phụ tải miền Bắc lên tới 30.209 MW, vượt mức đỉnh thiết lập cuối tháng 5 và trở thành mức cao nhất từ trước tới nay. Để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, NSMO xây dựng nhiều kịch bản theo từng cấp độ phụ tải, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó khi nắng nóng kéo dài hoặc nhu cầu điện tăng đột biến. Theo dự báo, nắng nóng còn diễn biến phức tạp và phụ tải điện, đặc biệt tại miền Bắc, có thể tiếp tục tăng. Ngành điện sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, đẩy nhanh đưa các nguồn mới vào vận hành, khai thác hiệu quả điện nhập khẩu, năng lượng tái tạo và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ năng lượng để giảm áp lực cho hệ thống quốc gia.