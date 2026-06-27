Thời tiết nắng nóng, sử dụng điện như thế nào để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao?
GĐXH - Thời tiết oi nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn dễ “leo thang”. Vậy sử dụng điện như thế nào để vừa tiết kiệm, hiệu quả vừa để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao?
Bước vào mùa hè, thời tiết oi nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện có xu hướng gia tăng, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng cao. Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý là giải pháp thiết thực giúp khách hàng kiểm soát chi phí tiền điện và sử dụng điện hiệu quả.
Ông Vũ Thế Thắng - Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: "Trong mùa hè, mức tiêu thụ điện tăng cao chủ yếu đến từ việc các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn hơn và thời gian dài hơn. Nếu khách hàng chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý, hoàn toàn có thể kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện hàng tháng".
Để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện hiệu quả trong mùa hè, EVNHANOI đang tiếp tục lan tỏa chiến dịch "Hà Nội 26+", khuyến khích cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng.
Bên cạnh đó, thông điệp "Hai Bật Ba Tắt" cũng được EVNHANOI khuyến nghị như những hành động đơn giản nhưng thiết thực: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); Ba Tắt là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, Tắt nguồn điện chờ (rút phích cắm khi không sử dụng).
Ông Vũ Thế Thắng khuyến cáo thêm, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm nhu cầu thiết yếu mà là sử dụng điện một cách khoa học và hợp lý hơn. "Việc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, kết hợp thay đổi các thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tiền điện, nhất là trong mùa hè", ông Thắng nhấn mạnh.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện Thủ đô.
Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 24/6/2026 vừa qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.456 MW. Riêng phụ tải miền Bắc lên tới 30.209 MW, vượt mức đỉnh thiết lập cuối tháng 5 và trở thành mức cao nhất từ trước tới nay.
Để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, NSMO xây dựng nhiều kịch bản theo từng cấp độ phụ tải, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó khi nắng nóng kéo dài hoặc nhu cầu điện tăng đột biến.
Theo dự báo, nắng nóng còn diễn biến phức tạp và phụ tải điện, đặc biệt tại miền Bắc, có thể tiếp tục tăng. Ngành điện sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, đẩy nhanh đưa các nguồn mới vào vận hành, khai thác hiệu quả điện nhập khẩu, năng lượng tái tạo và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ năng lượng để giảm áp lực cho hệ thống quốc gia.
Loại rau mùa nào cũng có giá rẻ như cho, bán đầy chợ Việt rất giàu canxi, selenGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Rau mồng tơi là loại rau mùa nào cũng có, hiện trên thị trường giá bán khá rẻ, chỉ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg. Loại rau dân dã này rất giàu canxi, selen, vitamin, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
CEO Đỗ Thúy Hằng: Đỉnh cao của phụ nữ hiện đại là làm việc bằng đam mê và sống bằng hạnh phúcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Không chỉ khẳng định vị thế trên thương trường bằng tài năng và bản lĩnh, CEO Đỗ Thúy Hằng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng ngời, nghệ thuật giữ lửa gia đình và hành trình cùng chồng kiến tạo sự nghiệp.
Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại so sau nhiều ngày giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng tăng phiên cuối tuần.
Giá bạc hôm nay 27/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 61 triệu đồng/kg.
Xe máy điện không cần bằng lái giá chỉ từ 15,5 triệu đồng, đi tới 165 km/lần sạc cực phù hợp cho học sinh dưới 18 tuổiGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá hợp lý đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho học sinh nhờ chi phí sử dụng thấp, không cần bằng lái và quãng đường di chuyển ấn tượng.
MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trườngGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.
Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra tại nhiều ngân hàng ở mức 26,454 đồng/USDGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 27/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Hôm nay ngày 26/6/2026 giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Honda thông báo tin vui tới toàn bộ khách hàng mua ô tôGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Honda đang giảm tới 100% phí trước bạ khi mua xe ô tô trong tháng 6 và chương trình khuyến mại lớn nhân 30 năm thành lập Honda Việt Nam.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.