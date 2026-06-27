CEO Đỗ Thúy Hằng: Đỉnh cao của phụ nữ hiện đại là làm việc bằng đam mê và sống bằng hạnh phúc

Bản lĩnh và nhan sắc rạng ngời của CEO Đỗ Thúy Hằng

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, hình ảnh những nữ lãnh đạo bản lĩnh không còn hiếm. Thế nhưng, để duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết và biến áp lực thành động lực như CEO Đỗ Thúy Hằng lại là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Với một doanh chủ, thành công lớn nhất không chỉ đo đếm bằng những con số tăng trưởng, mà chính là được làm việc với tất cả niềm đam mê của mình.

"Khi bạn làm việc bằng đam mê, mỗi ngày đi làm không phải là một ngày vất vả, mà là một ngày được cống hiến và tận hưởng", CEO Đỗ Thúy Hằng chia sẻ.

Chính tư duy tích cực này đã giúp nữ doanh nhân chèo lái doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn biến động, khẳng định uy tín vững chắc trên thị trường. Bản lĩnh của chị không đến từ sự cứng nhắc, mà được xây dựng từ sự kiên định, thấu hiểu và khả năng truyền cảm hứng đến từng cộng sự. Bên cạnh tài năng quản lý, CEO Đỗ Thúy Hằng còn sở hữu nhan sắc cuốn hút cùng thần thái rạng ngời. Ở chị luôn toát lên vẻ đẹp thanh lịch, chỉn chu nhưng không kém phần năng động. Chị quan niệm, ngoại hình tôn trọng người đối diện và sự tự tin chính là một loại "vũ khí" giúp người phụ nữ làm chủ các cuộc đàm phán và tạo dựng thiện cảm trong kinh doanh.

Sự nghiệp của CEO Đỗ Thúy Hằng càng thêm thăng hoa khi có sự đồng hành của người bạn đời. Hiện tại, hai vợ chồng nữ doanh nhân đang cùng nhau vận hành và phát triển hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Charm Dental. Trong việc phát triển sự nghiệp chung, nếu như người chồng là điểm tựa chuyên môn vững chắc thì CEO Đỗ Thúy Hằng lại là người thổi hồn vào công tác quản trị, xây dựng dịch vụ khách hàng tận tâm và định hình thương hiệu. Sự đồng lòng, tương trợ lẫn nhau là minh chứng cho một tình yêu đẹp: cùng nhau tốt lên và cùng nhau gặt hái thành công.

Bí quyết chăm con khéo và góc nhìn của CEO Đỗ Thúy Hằng về phụ nữ hiện đại

Nếu trên thương trường, Đỗ Thúy Hằng là một nữ tướng quyết đoán, thì khi trở về nhà, chị lại là một người mẹ dịu dàng, đảm đang. Dù lịch trình điều hành công việc hai miền luôn dày đặc, nữ doanh nhân vẫn ưu tiên thời gian cho hai thiên thần nhỏ. Chị quan niệm, sự trưởng thành và hạnh phúc của con cái chính là tài sản vô giá và là hậu phương vững chắc nhất của người phụ nữ.

CEO Đỗ Thúy Hằng luôn biết cách chăm sóc bản thân để sẵn sàng đồng hành cùng các con.

Bí quyết "chăm con khéo" của chị không nằm ở việc bao bọc, mà là trở thành người bạn đồng hành. Chị luôn lắng nghe, khuyến khích các con tự lập và khám phá thế giới xung quanh theo cách tự nhiên nhất. Chính nhờ sự chăm sóc khoa học và giàu tình yêu thương của mẹ, hai con của chị không chỉ ngoan ngoãn, tự lập mà còn rất giàu tình cảm. Nhìn cách chị cân bằng giữa công việc và gia đình, nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự đảm đang của người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" này.

CEO Đỗ Thúy Hằng rạng rỡ truyền cảm hứng về hình mẫu phụ nữ thế hệ mới.

Chia sẻ về góc nhìn đối với người phụ nữ trong xã hội ngày nay, CEO Đỗ Thúy Hằng thẳng thắn bày tỏ: Phụ nữ hiện đại không cần phải gồng mình để hoàn hảo trong mắt người khác, mà hãy hoàn hảo theo cách của riêng mình. Đối với chị, một người phụ nữ hạnh phúc là người biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, biết yêu thương bản thân đúng mực. Độc lập về tài chính, tự chủ về tư duy nhưng vẫn giữ được nét nhu mỳ, ấm áp khi trở về với vai trò người vợ, người mẹ, đó chính là cái gốc của hạnh phúc bền vững.

Nha khoa Thẩm mỹ Charm Dental