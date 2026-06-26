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Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ

Thứ sáu, 19:24 26/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 2.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 26/6/2026, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 kỳ quay #01528 với giá trị giải thưởng lên tới 23.459.457.000 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 09-14-31-36-41-45.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 25 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1,334 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 19,528 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 26/6/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 26/5, giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 24/5 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 36 tỷ đồng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 2.

Người trúng thưởng xổ số sẽ nộp 10% tiền thuế theo giá trị giải thưởng.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 5.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Hôm nay (26/6/2026) giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ - Ảnh 6.Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

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