Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau
GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, cung tài lộc được xem là khu vực đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng và cơ hội phát triển của gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xác định đúng vị trí cung này, cũng như bố trí sao cho phù hợp để tránh thất thoát tài khí.
Cách để xác định cung tài lộc trong phong thủy nhà ở?
Trong phong thủy nhà ở, cung tài lộc không chỉ đại diện cho tiền bạc mà còn phản ánh dòng chảy năng lượng liên quan tới công việc, cơ hội làm ăn và khả năng duy trì sự ổn định tài chính của gia đình.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng gia, cung tài lộc nằm ở hướng Đông Nam trong sơ đồ bát quái của phong thủy, được kiểm soát bởi hành Mộc. Để tìm chính xác vị trí cung tài lộc trong nhà, bạn cần sử dụng la bàn phong thủy để xác định hướng Đông Nam trong không gian sống. Hoặc dựa vào sơ đồ bát quái lên bản vẽ nhà để tìm vị trí cung tài lộc.
Đặt gì ở cung tài lộc trong nhà để kích hoạt sự thịnh vượng, phú quý cho gia chủ?
Để kích hoạt cung tài lộc trong nhà, việc sử dụng và đặt một số vật phẩm đúng cách tại cung này sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, mang lại tài lộc dồi dào.
Đặt cây xanh phong thủy ở cung tài lộc
Cây xanh là biểu tượng của sức sống, sự phát triển. Ở cung tài lộc, nên đặt những cây phong thủy để kích hoạt. Gia chủ nên chọn những cây có lá xanh tươi, lá tròn hoặc dáng vươn lên để tượng trưng cho sự sinh sôi về tài vận. Ngoài ra, những loại cây có gai nhọn cần tránh để không làm tiêu tán năng lượng tốt.
Một số cây có thể lựa chọn đặt ở khu vực cung tài lộc như: Kim Tiền thường được đặt trong chậu gốm sứ, với vài đồng xu nhỏ rải dưới gốc để gia tăng hiệu quả phong thủy.
Cây ngọc bích tượng trưng cho tài lộc, sự phát triển không ngừng, đặt ở góc Đông Nam sẽ kích hoạt nguồn năng lượng tài chính.
Đèn chiếu sáng bố trí hợp lý ở cung tài lộc
Tăng cường ánh sáng tại cung tài lộc không chỉ giúp không gian sáng sủa hơn, mà còn là phương pháp kích hoạt tài vận đơn giản nhưng hiệu quả cao. Theo quan niệm phong thủy, ánh sáng đại diện cho dương khí và sự vận động của năng lượng tích cực trong nhà, kích phát nguồn năng lượng ở trong không gian.
Khi khu vực cung Tài lộc được bố trí ánh sáng đầy đủ, tài khí dễ lưu thông hơn, từ đó hỗ trợ cho gia chủ về tiền bạc, cơ hội làm ăn và công việc. Ngược lại, nếu góc Đông Nam trong nhà quá tối, ẩm thấp hoặc bí bách lâu ngày, tài vận dễ rơi vào trạng thái trì trệ.
Gia chủ có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc bố trí thêm đèn chiếu sáng nhẹ để khu vực này luôn thông thoáng và có sinh khí.
Đặt vật phẩm phong thủy đúng cách ở cung tài lộc
Chuyên gia cho biết, các tượng đá phong thủy thường dùng để tăng cường năng lượng tài lộc. Ở khu vực cung tài lộc, mọi người có thể đặt các vật phẩm tượng đá phong thủy. Ví dụ như tượng Cóc Thiềm Thừ là linh vật mang lại tiền tài, nên đặt quay đầu vào trong nhà để hút lộc; tượng cá chép tượng trưng cho sự giàu có, thăng tiến; tượng Phật Di Lặc biểu trưng cho hạnh phúc, tài lộc tràn đầy…
Khu vực này cũng có thể đặt một số loại bi cầu thạch anh như thạch anh hồng, thạch anh trắng, thạch anh bông vàng để hỗ trợ cân bằng năng lượng, tăng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc. Đặt bi cầu trên đế gỗ hoặc kim loại để tăng cường hiệu quả phong thủy.
Theo chuyên gia phong thủy, một trong những yếu tố quan trọng nhất của cung tài lộc chính là sự sạch sẽ và gọn gàng. Khu vực này cần được làm vệ sinh thường xuyên. Người xưa có câu: "Địa sạch thì khí sinh, khí thông thì lộc đến", điều này đã nhấn vào việc giữ sạch sẽ ảnh hưởng tới phong thủy.
Việc giữ cho không gian thông thoáng, sạch sẽ không chỉ loại bỏ năng lượng xấu tích tụ lâu dài mà còn thanh lọc khí trường, mở đường cho tài khí vận hành. Tài lộc thuộc dương khí, còn bụi bẩn, ẩm mốc, lộn xộn sẽ mang năng lượng âm. Bởi vậy khu vực này cần tránh để bừa bộn, đặt thùng rác…
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
