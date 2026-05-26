Những khung giờ đẹp nhất để đi phóng sinh ai cũng nên biết
GĐXH - Mùa Phật đản tháng 4 âm lịch 2026 đã có 6 ngày đẹp để phóng sinh thì cũng có giờ đẹp đi phóng sinh cho các bạn tham khảo.
Phóng sinh cần tìm chỗ để vật tiếp tục sống
Có lần tôi thấy mấy phật tử thắc mắc với một vị sư rằng: "Vì sao con phóng sinh rất nhiều cá, cua, ốc và cả động vật sống mà tâm vẫn chưa thấy nhẹ?"
Vị sư cười rồi đáp, đó là các vị đang đếm số cá, số vật phóng sinh, chứ chưa thật sự nhìn thấy sự sống.
Sáng nay, tôi gặp một bác lớn tuổi dẫn cháu trai đi phóng sinh ở Hồ Tây. Nghe bác nói với cháu một câu đơn giản, nhưng lại rất đúng với tinh thần phóng sinh: "Cứu một con vật cũng phải nghĩ cho nó sống được đã, chứ không phải thả xuống là xong."
Hóa ra, phóng sinh không nằm ở số lượng nhiều hay ít, vật lớn hay bé, không phải cứ thật đông người, thật nhiều hình ảnh mới là làm thiện lớn.
Chọn thời điểm phóng sinh để hạn chế tạo nghiệp ngược
Tháng 4 âm lịch năm 2026 cũng là mùa Đại lễ Phật Đản Vesak - nhiều người chọn ăn chay, làm thiện nguyện và phóng sinh để nuôi dưỡng lòng từ bi. Nhiều người khi đi phóng sinh thường quan tâm đến ngày đẹp, giờ đẹp, giờ hoàng đạo. Nhưng trong tinh thần Phật giáo thì "giờ đẹp" không chỉ nằm ở lịch, hay con số, mà còn nằm ở sự phù hợp với tự nhiên và lòng từ của người thực hiện.
Nhưng muốn việc phóng sinh vừa có ý nghĩa, vừa hạn chế tạo nghiệp ngược thì cần chọn đúng khung giờ đẹp đi thả vật phóng sinh. Giờ phóng sinh đẹp cần chọn lúc trời mát, môi trường thuận lợi cho sinh vật sống sót, ít bị người đánh bắt trở lại. Tâm của người phóng sinh cần nhẹ nhàng và bình an.
Ngoài ra, nên chọn các khung giờ đẹp phóng sinh như sau:
5–7 giờ sáng là đẹp nhất để phóng sinh
5-7 giờ sáng là khoảng thời gian được nhiều người có kinh nghiệm lựa chọn nhất. Khung giờ này đặc biệt phù hợp để thả cá nước ngọt, thả chim khỏe mạnh, đọc vài câu nguyện ngắn trước khi thả.
Theo đó, sáng sớm không khí còn dịu, mặt nước chưa nóng lên, lượng oxy trong nước thường cao hơn giữa trưa. Với cá, cua, ốc và nhiều loài thủy sinh thì khung giờ này rất quan trọng để tăng khả năng sống sót sau khi thả.
Thời điểm 5-7 giờ sáng tâm con người thường nhẹ hơn. Môi trường, phố xá xung quanh chưa quá ồn ào, xe cộ chưa dày đặc nên người đi phóng sinh cũng dễ lắng lòng hơn khi đứng trước sông hồ, hay một khoảng trời yên tĩnh.
Khung giờ 9– 11 giờ
9-11 giờ phù hợp khi đi chùa kết hợp phóng sinh, làm việc thiện.
Nhiều người khoảng thời gian từ 9-11 giờ đi phóng sinh thuận tiện hơn, họ kết hợp đi chùa, làm lễ riêng cho gia đình và cầu an, hồi hướng, phóng sinh.
Nhưng 9-11 giờ đã có nắng - và mùa Phật Đản rơi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 dương lịch sẽ rất nắng nóng, tới mức: "Nước như ai nấu chết cả cá cờ" (thơ Trần Đăng Khoa). Vì vậy, nên hạn chế để vật phóng sinh trong túi quá lâu mà khiến chúng suy yếu, thiếu ô xy, thậm chí chết trước khi thả.
Thực tế, đã có nhiều trường hợp người đi chùa đông, đứng chờ hàng giờ rồi mới thả vật phóng sinh, khiến cá yếu dần vì thiếu oxy. Do đó, nếu phải phóng sinh vào khoảng 9-11 giờ gia chủ nên:
- Chuẩn bị sẵn nơi thả vật phóng sinh;
- Chọn nơi có bóng mát để bảo quản vật phóng sinh;
- Tránh tụ tập quá đông;
- Từ lúc mua/bắt vật phóng sinh về cần thả nhanh, nhẹ nhàng ở môi trường vật có thể sống tiếp được.
Lưu ý là khi mở túi hoặc thùng chứa vật phóng sinh cần mở từ từ để chúng thích nghi với nhiệt độ nước bên ngoài, tránh bị sốc nhiệt.
Chiều mát 15h30 – 17h30
Nhiều người thích đi phóng sinh buổi chiều vì thời tiết dịu hơn và có cảm giác thư thả sau một ngày làm việc. Do đó, họ thường chọn khung giờ 15h30 - 17h30 phù hợp với cá sông, rùa, cua, ốc và động vật thủy sinh.
15h30 - 17h30 nhiệt độ môi trường đã giảm dần, nước mát hơn nên sinh vật dễ thích nghi hơn so với giữa trưa.
Tuy nhiên, gia chủ không nên đi quá muộn và càng không nên đi một mình. Bởi vì, khi trời tối việc quan sát dòng nước, hoặc môi trường xung quanh khó hơn. Ngoài ra, nhiều nơi có tình trạng vừa thả xong thì sinh vật bị đánh bắt lại ngay trong đêm.
Đi phóng sinh cần quan sát kỹ môi trường thả, tránh vì vô tình lại khiến vật phóng sinh gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Đôi khi, một buổi sáng lặng lẽ thả vài con cá khỏe mạnh xuống dòng nước sạch, rồi ra về với lòng bình an… lại là điều đẹp nhất của mùa Phật Đản.
