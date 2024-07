Bị bố chồng hất đổ cốc nước vừa rót, con dâu rụng rời trước lý do khi nghe lỏm ông mắng mẹ chồng

Người ta đi làm dâu thì nơm nớp lo sợ mẹ chồng, còn tôi mẹ chồng hiền lành nhưng bố chồng quả là khó tính, khó chịu. Suốt 3 năm ở nhà chồng, chưa bao giờ được bố chồng khen một câu, tạo điều kiện dẫu chỉ một lần. Bố chồng tôi nghiêm nghị, ít nói nhưng mỗi khi bực tức lại nói rất nhiều, nặng nề trì trích những ai làm ông không vừa lòng.

Nếu là mẹ chồng thì tôi có thể trò chuyện, nịnh nọt thảo mai, nhưng mà bố chồng thì xem ra hết cách. Không thể nói chuyện với một người khó tình, không ưa mình như vậy. Đúng ra, tôi từng có một năm đầu ở nhà chồng là thoải mái một chút, lúc đó bố chồng dù khó tính nhưng không để ý tôi nhiều như bây giờ. Ít ra cũng có thể né tránh, chiều được, chứ như bây giờ thì tôi khổ mà chẳng biết bày tỏ cùng ai.

Thời gian gần đây tôi thấy bố chồng tỏ ra khắt khe hơn với con dâu, nhất là ông hay để ý và quản con dâu, không muốn cho về nhà ngoại dù có việc. Những lúc buồn, tôi tâm sự với chồng, anh ấy cũng chỉ biết động viên vợ cố gắng, cho là bố chỉ khó tính, đừng để xảy ra lỗi lầm gì. Tôi nghe cũng chỉ biết vâng lời chồng, bởi hàng ngày tôi không thể biết được mọi chuyện có thể xảy ra.

Cách đây vài hôm, tôi rót nước mời bố chồng uống, ông thản nhiên đồng ý. Nhưng rồi vừa cầm cốc nước đã hất ngay xuống sàn nhà, bố chồng tôi nói là cốc nước có kiến, bị bẩn, con dâu cẩu thả không chịu để ý. Lúc đó tôi chỉ biết xin lỗi rối rít chứ không biết làm sao cả. Nước từ máy lọc rất sạch, còn cốc thì tôi cọ rửa thường xuyên, để nơi thoáng mát, trước khi rót nước tôi cũng nhìn vào cốc thấy không có gì.

Bố chồng luôn tỏ ra ghét bỏ con dâu là có lý do với nhà thông gia. Ảnh minh họa

Để tránh bị bố chồng la mắng, tôi đi lau nhà và tìm cách về phòng mình. Lúc tôi từ cầu thang trên tầng đi xuống để cọ rửa lại bộ cốc thì tình cờ nghe thấy tiếng bố chồng đang trách móc mẹ chồng: "Bà làm sao đấy, nó có cái gì đâu mà bà cứ phải bênh. Con dâu nhà này tôi nhìn là thấy ghét rồi, không được cái điểm tốt nào. Tôi cứ tưởng con trai nhà mình được nhờ nhà vợ, nào ngờ gặp ngay ông bố vợ keo kiệt, hứa suông. Ông ấy bảo cho vợ chồng chúng nó cái nhà để không ở trung tâm huyện mà giờ có thấy cho đâu".

Không chỉ có chuyện nhòm ngó đất cát nhà thông gia, bố chồng còn tiện thể nói hết những chuyện khiến ông ấy không vừa lòng với tôi và bố mẹ tôi. Cả chuyện tiền cưới, lễ ăn hỏi, đón dâu… Bố chồng đổ lỗi cho mẹ chồng tôi dễ tính, không biết nhìn người nên mới để chuyện cưới xin diễn ra. Tôi nghe rõ bố chồng tôi nói với mẹ chồng là biết trước thì đã không cho đám cưới diễn ra, để bây giờ phải chịu đựng một người con dâu không được nhờ vả gì như tôi.

Nghe những lời cay nghiệt đó, tôi vội về phòng, nằm khóc vì tổn thương, vì phát hiện ra nguyên nhân vì sao mà bị bố chồng ghét. Đó cũng là lý do mà vì sao tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng vẫn bị bố chồng ghét ra mặt. Tôi than trách bản than, than trách số phận mình kém may mắn khi có người bố chồng hẹp hòi, tính toán. Ông ấy luôn coi thường thông gia, con dâu chỉ vì những điều vô lý.

Biết được sự thật vì sao bị bố chồng ghét, tôi dù sốc và buồn nhưng phẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vì đang sống ở nhà chồng. Giờ đây tôi phải làm gì để được bố chồng tôn trọng, quý mến? Tôi có nên về xin nhà của bố mẹ đẻ để bố chồng tôi vừa lòng? Bố chồng tôi ghê gớm như vậy, tôi có nên bàn với chồng tìm cách ra ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!

Mẹ chồng cũ gọi về ép nhận mảnh đất, tôi vội vàng từ chối sau phút thật lòng của bà GĐXH - Mẹ chồng cũ hứa cho hai mẹ con tôi một mảnh đất tiền tỷ, nhưng điều kiện của bà làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Chồng con gái dẫn đi mua đất, bố vợ muốn từ mặt con rể sau khi nghe người môi giới tiết lộ một chuyện GĐXH - Người con rể mà bố vợ luôn quý mến, tự hào giờ đây đã hiện nguyên hình là kẻ cơ hội và đầy toan tính với nhà vợ.