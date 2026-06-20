Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưng

Giấc mơ về một mái nhà chung khi tuổi già

Gia đình tôi có ba chị em gái. Tôi là chị cả, hai em lần lượt kém tôi 3 và 5 tuổi. Từ nhỏ, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau. Dù sau này mỗi người lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó.

Khi đều đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu, cả ba nảy ra ý tưởng cùng xây một ngôi nhà lớn ở quê để sống gần nhau những năm cuối đời. Chúng tôi cho rằng đó sẽ là cách tốt nhất để giữ gìn tình thân, đồng thời có người bầu bạn tuổi già.

Sau khi bàn bạc, ba chị em thống nhất đầu tư khoảng 600.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 2,3 tỷ đồng, để xây một căn nhà lớn khang trang.

Tôi phụ trách làm việc với đơn vị thiết kế và thi công. Người em thứ hai quản lý toàn bộ vấn đề tài chính. Em út chịu trách nhiệm giám sát công trình và lựa chọn vật liệu xây dựng.

Ban đầu, ai cũng tin rằng việc phân công rõ ràng sẽ giúp mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Ban đầu, chúng tôi xây nhà với mong muốn có nơi cùng nhau tận hưởng tuổi già. Nhưng thay vì mang lại niềm vui, căn nhà lại trở thành nguồn cơn của những xung đột kéo dài. Ảnh minh họa

Những bất đồng bắt đầu từ các chi tiết nhỏ

Sau khoảng một tháng lên phương án, bản thiết kế cuối cùng được thông qua và công trình chính thức khởi công. Tuy nhiên, thực tế lại không giống như những gì chúng tôi kỳ vọng.

Ngay từ giai đoạn đầu, các ý kiến trái chiều đã liên tục xuất hiện. Từ việc lựa chọn loại gạch lát nền, màu sơn tường cho đến cách bố trí sân vườn, mỗi người đều có quan điểm riêng và không ai muốn nhượng bộ.

Người em thứ hai, vì nắm quyền quản lý ngân sách nên thường xuyên bác bỏ các đề xuất với lý do tiết kiệm chi phí. Điều đó khiến tôi và em út nhiều lần cảm thấy không được tôn trọng.

Trong khi đó, em út lại ngày càng can thiệp sâu vào phần thiết kế vốn do tôi phụ trách. Không ít lần, cô ấy phản đối những quyết định đã được thống nhất trước đó.

Có lần nhìn vào bản vẽ, em út thẳng thắn nhận xét: "Cửa sổ thiết kế thế này quá nhỏ, không khí làm sao lưu thông được?"

Dù tôi đã cố giải thích lý do về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ, em vẫn không đồng tình. Những cuộc trao đổi dần biến thành tranh cãi. Không khí giữa ba chị em ngày càng căng thẳng.

Căn bếp từng gắn kết gia đình lại trở thành nơi mâu thuẫn bùng nổ

Đỉnh điểm xảy ra trong một buổi họp bàn về thiết kế nhà bếp. Với chúng tôi, căn bếp mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là nơi tuổi thơ gắn liền với những bữa cơm gia đình, nơi mẹ từng chăm chút từng món ăn cho cả nhà.

Thế nhưng chính không gian chứa đầy ký ức ấy lại trở thành nguyên nhân khiến tình cảm chị em rạn nứt.

Em út đề xuất mở rộng khu bếp để tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Ngay lập tức, em thứ hai phản đối vì cho rằng phương án này sẽ làm phát sinh thêm nhiều chi phí.

Tôi cố gắng dung hòa bằng cách đưa ra giải pháp thiết kế nửa mở, vừa đảm bảo sự thông thoáng vừa tiết kiệm ngân sách. Nhưng ý kiến đó không nhận được sự hưởng ứng.

Cuộc thảo luận nhanh chóng biến thành màn tranh cãi gay gắt giữa hai người em. Giọng nói mỗi lúc một lớn đến mức các công nhân đang làm việc cũng phải dừng tay nhìn lại.

Kết thúc buổi họp, không một phương án nào được thông qua.

Quyết định bán nhà khi công trình còn dang dở

Vài ngày sau, trong nhóm trò chuyện chung của gia đình, em út bất ngờ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Hay là chúng ta bán căn nhà này đi, chia tiền và sống cuộc sống riêng."

Tin nhắn ấy khiến tôi và em thứ hai hoàn toàn bất ngờ. Tôi không hiểu vì sao em lại muốn từ bỏ khi công trình đã tiêu tốn biết bao thời gian, công sức và tiền bạc.

Thế nhưng em út bình tĩnh giải thích rằng nếu tiếp tục, căn nhà có thể sẽ không bao giờ hoàn thiện, còn mối quan hệ chị em thì ngày càng xấu đi.

Nghe những lời đó, tôi buộc phải thừa nhận em nói đúng.

Ban đầu, chúng tôi xây nhà với mong muốn có nơi cùng nhau tận hưởng tuổi già. Nhưng thay vì mang lại niềm vui, căn nhà lại trở thành nguồn cơn của những xung đột kéo dài.

Bài học đắt giá về việc sống chung khi tuổi già

Ngay trong ngày hôm đó, ba chị em gặp mặt để nói chuyện thẳng thắn. Sau nhiều giờ trao đổi, chúng tôi đi đến quyết định bán căn nhà dù công trình mới hoàn thành được khoảng 5 tháng và vẫn còn dang dở.

Ai cũng nói sẽ bỏ qua những mâu thuẫn đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng những vết rạn trong tình cảm không dễ hàn gắn chỉ bằng vài lời xin lỗi.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải số tiền đã bỏ ra hay căn nhà chưa kịp hoàn thiện, mà là tình cảm chị em từng rất khăng khít nay đã không còn như trước.

Tôi từng nghĩ rằng chung huyết thống thì sẽ dễ dàng sống cùng nhau. Nhưng thực tế cho thấy, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn khi cùng góp vốn, cùng đưa ra quyết định và cùng chia sẻ một không gian sống.

Đôi khi, giữ được tình cảm gia đình còn quan trọng hơn việc sở hữu một ngôi nhà chung. Bởi một căn biệt thự đẹp đến đâu cũng không thể bù đắp cho những rạn nứt trong các mối quan hệ thân thiết nhất.

* Bài viết là chia sẻ của bà Lâm Nhật (70 tuổi) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.