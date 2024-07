Bị can sát hại cha đẻ bị truy tố thêm tội Cướp tài sản

53 phút trước

Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Thanh vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Đào Duy Tùng (SN 2000), ở thôn Phú Hòa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép…