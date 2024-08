Bị đâm tử vong khi đến đòi nợ

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân (SN 2002, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) để xử lý về hành vi giết người.



Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ án.

5 tháng trước, ông Nh. cho bà N. (mẹ của Nhân) mượn số tiền 14 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không trả. Chiều 25/8, ông Nh. Tìm đến nhà bà N. đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn.

Thấy mẹ bị ông Nh. chửi, Nhân chạy xuống bếp lấy con dao đuổi chém nên ông Nh. bỏ chạy. Bực tức vì cho mượn tiền còn bị đuổi chém, ông Nh. cầm hung khí quay lại nhà bà N. tìm Nhân để…hỏi tội.

Lúc này Nhân đang thủ con dao trong người, thấy ông Nh. xông vào, Nhân rút dao tấn công ông Nh. Khi con dao bị gãy, Nhân tiếp tục lao vào đánh ông Nh. khiến cả 2 ngã xuống kênh. Mọi người can ngăn và đưa ông Nh. vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 26/8, ông Nh. tử vong.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.