Bị khán giả tung ảnh già nua ở tuổi 43, Lệ Quyên quyết 'phục thù' khoe mặt mộc, bật mí chuyện chăm sóc da mặt

Lệ Quyên mới đây đã khoe mặt mộc của mình với dòng viết đầy tâm trạng về chuyện nhan sắc. "Chắc Quyên là người hay lơn tơn để mặt mộc mỗi khi không lên sân khấu nhất luôn ý mọi người. Quyên cũng chuyên ra quay chụp cam thường, có sao đâu, khán giả hay khen Quyên ở ngoài đẹp hơn. Hôm qua Quyên thấy bạn bè nói có người up hình không đẹp lên mạng. Nhìn lại thì đó là hình Quyên vừa hát ở phòng trà hôm thứ 4 trước khi bay qua Mỹ hát nè. Trường hợp dở khóc dở cười do nhiều nguyên nhân như thế chắc không tránh được. Nhưng nếu là ở đâu đó khác, có người này ng kia thì cười xòa không suy nghĩ gì. Đây lại là khán giả đi nghe Quyên hát, yêu Quyên mới đến nghe, đợi bằng được Quyên ra để chụp hình, ai cũng ôm chặt, rạng rỡ happy nói yêu Quyên lắm, vui lắm xin chụp làm kỷ niệm. Thế sao lại cố tình lấy khoảnh khắc không đẹp up lên, Quyên thấy buồn và khó hiểu thôi".