Bi kịch đằng sau "bức ảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay" chụp một người phụ nữ nằm trên giường

Blanche Monnier, sinh năm 1849, từng thuộc về gia đình Monnier giàu có ở Pháp. Cha cô, Charles-Émile Monnier, là trưởng khoa Văn học và được coi là thành viên chủ chốt trong các nhóm cộng đồng nghệ thuật địa phương. Mẹ cô, Louise Monnier, nổi tiếng với công việc từ thiện và giữ gìn địa vị "cao sang" của mình.

Tuy nhiên, trong hơn 25 năm, gia đình này đã giấu một bí mật kinh hoàng để giữ vững danh tiếng.

Năm 27 tuổi, con gái của họ, Blanche, đã yêu một luật sư thuộc tầng lớp lao động tên là Victor Calmiel, người bị mẹ cô coi là không phù hợp với tiêu chuẩn cao của gia đình và được cho là không có tiền. Cô gái trẻ từ chối chấm dứt mối tình và chống lại mẹ mình, một quyết định dẫn đến một hình phạt bất công và kinh tởm nhất.

Blanche Monnier từng là một tiểu thư quý tộc với tương lai mở rộng phía trước

Với sự giúp đỡ của con trai Marcel, Louise đã giận dữ quyết định nhốt Blanche vào một căn phòng áp mái vào năm 1876, không có ánh sáng, nhà vệ sinh và tiếp xúc với con người. Cô bị trói vào một tấm nệm bẩn thỉu trong bóng tối suốt hơn 25 năm và sống nhờ đồ thừa thãi để duy trì sự sống.

Gia đình Blanche nghĩ rằng họ có thể thoát tội. Mọi người nói với người dân địa phương rằng cô con gái đã đi du học nước ngoài. Nhưng sau đó, một bước ngoặt đã đến vào tháng 5 năm 1901, khi một lá thư nặc danh đến tay Tổng chưởng lý Paris, cáo buộc một tội ác nghiêm trọng của một "gia đình nổi tiếng" trong vùng.

Lá thư viết: “Thưa Ngài Tổng chưởng lý: Tôi xin trân trọng thông báo cho ngài về một sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Tôi đang nói về một người phụ nữ độc thân bị nhốt trong nhà Madame Monnier, gần như chết đói và sống trên một đống rác thối rữa suốt hai mươi lăm năm qua”.

Người phụ nữ đáng thương được cảnh sát tìm thấy sau khi họ đến thăm ngôi nhà của gia đình trên phố Rue de la Visitation. Họ được báo động lên tầng trên sau khi nhận thấy một mùi hôi thối bốc ra từ một căn phòng áp mái bị khóa.

Bên trong là Blanche 52 tuổi, trần truồng, gầy gò, nặng khoảng 24kg, với mái tóc dài không cắt, bao quanh bởi chất thải, thức ăn thối rữa và côn trùng. Cô đã không nhìn thấy ánh sáng ban ngày kể từ năm 1876.

Hình ảnh đáng thương của người phụ nữ bất hạnh khi được phát hiện, biến nó trở thành 1 trong những "bức ảnh đáng sợ nhất mọi thời đại"

Louise Monnier bị bắt, nhưng qua đời 15 ngày sau đó vì một cơn đau tim. Anh trai của Blanche, Marcel, bị kết án và phải chịu 15 tháng tù vì vai trò của mình trong tội ác, nhưng sau đó được tha bổng theo bộ luật hình sự vì "lỗi" của anh ta không thể bị truy tố do anh ta được coi là người bị thiểu năng trí tuệ.

Blanche được đưa đến một bệnh viện địa phương và được chẩn đoán mắc chứng chán ăn tâm thần, tâm thần phân liệt, chứng phô bày cơ thể và chứng coprophilia (ái phân). Đáng buồn thay, cô đã dành phần đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cô qua đời vào năm 1913 ở tuổi 64.

Nguồn: Ladbible

Thanh Huyền