Bí kíp 'giải lời nguyền' uể oải hậu Tết, bắt nhịp cuộc sống công sở hừng hực
Chẳng cần cầu kỳ, chỉ một bàn tiệc đúng gu cùng những món ngon hợp ý bạn đã có thể khơi dậy năng lượng chốn văn phòng. Cùng chớp ngay deal hời để biến những giờ làm việc căng thẳng thành khoảnh khắc gắn kết, giúp cả team cùng nhau chinh phục những mục tiêu đầu năm.
"F5" tinh thần bằng món ngon đầu năm
Dư âm kỳ nghỉ Tết vừa qua, hội công sở bắt đầu quay trở lại với những deadline nối đuôi nhau. Thay vì khởi đầu năm mới với gương mặt uể oải và những tiếng thở dài vì chưa bắt kịp nhịp độ, sao không thử "giải lời nguyền" bằng một bữa tiệc tân niên linh đình? Một bàn tiệc đầy ắp món ngon từ ShopeeFood 3.3 không chỉ lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là cách để "vía" may mắn, năng lượng tích cực lan tỏa khắp văn phòng.
ShopeeFood 3.3 - Siêu Hội Đầu Xuân - Lan Tỏa Vị Đỉnh chính thức đổ bộ, mang theo "vũ trụ" món ngon cùng loạt ưu đãi khủng để tiếp sức cho hội đồng nghiệp. Sau những món ăn quen thuộc ngày Tết, ShopeeFood mang đến bữa tiệc đa vị giúp "giải ngấy" đầu xuân - từ đặc sản vùng miền hấp dẫn đến các lựa chọn thanh nhẹ như salad, trái cây, poke... Tất cả đã sẵn sàng biến bàn làm việc quen thuộc thành không gian tiệc tùng rực rỡ sắc xuân, khởi động năm mới đầy hứng khởi.
Hội mê gà rán chắc chắn không thể ngó lơ KFC với những miếng gà giòn rụm, mọng nước đặc trưng. Duy nhất ngày 3.3, "kèo thơm" đã sẵn sàng: combo 3 miếng gà kèm 2 ly Pepsi mát lạnh chỉ còn 99.000 đồng (số lượng có hạn). Nếu muốn đổi vị sang pizza, The Pizza Company cũng chiều lòng các tín đồ ẩm thực khi tung ưu đãi giảm 60% cho phần pizza thứ hai, áp dụng từ ngày 1.3 đến 3.3 (số lượng có hạn). Đây là cơ hội hiếm có để mở tiệc linh đình ngay tại văn phòng đầu năm mà vẫn "nhẹ ví".
Bên cạnh thực đơn chính, hội "thực thần" còn được chiêu đãi bữa tiệc đồ uống giải nhiệt từ những thương hiệu quen thuộc. Từ ngày 2.3-3.3, Phúc Long góp vui bằng combo 3 ly trà sữa chỉ 99.000 đồng. Đặc biệt, hãy nhanh tay nhập mã 33PHUCLONG30 để được giảm thêm 30.000 đồng, đưa mức giá về con số "không tưởng", chỉ 69.000 đồng cho 3 ly (số lượng có hạn). Riêng các tín đồ của KATINAT, đừng bỏ lỡ siêu phẩm trà sữa chôm chôm với chương trình mua 1 tặng 1 duy nhất ngày 3.3. Chưa hết, hãy nhập ngay mã KATINAT50K để nhận thêm voucher 50.000 đồng, giúp cuộc vui cùng đồng nghiệp thêm trọn vẹn.
Đặt đơn nhóm chung, tiệc tùng tưng bừng
Đôi khi, niềm vui công sở chỉ đơn giản là tiếng gọi nhau đặt món giữa giờ chiều, hay khoảnh khắc cùng nhau "unbox" những hộp đồ ăn thơm phức. Tiệc tân niên không cần cầu kỳ, chỉ cần có đồng nghiệp hợp cạ và những món ngon đúng gu từ ShopeeFood là đủ mở ra một năm mới tràn đầy hứng khởi và gắn kết. Đây không chỉ là dịp để cả hội cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện đầu xuân, mà còn là cú hích tinh thần để "lên dây cót" cho một năm làm việc bùng nổ.
Với tính năng Đặt Đơn Nhóm của ShopeeFood, mỗi người sẽ tự chọn món đúng gu, chốt đơn là chuẩn bài, hết sợ cảnh nhầm lẫn khi nhận món. Tiện lợi hơn, hệ thống sẽ tự động tổng hợp và chia đơn, đồng thời áp dụng các ưu đãi hấp dẫn cho cả nhóm.
Sau Tết, khi ví tiền còn đang cần "hồi sức", việc đặt đơn nhóm để cùng săn ưu đãi lại càng hợp lý hơn bao giờ hết. Hội đồng nghiệp chỉ cần nhập mã 33SPFDATNHOM để nhận ưu đãi giảm 20%, tối đa 105.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng khi đặt đơn nhóm (số lượng có hạn).
Đừng để guồng quay công việc làm phai nhạt không khí đầu xuân. Để khởi đầu năm mới thêm tưng bừng, hãy tận hưởng bữa tiệc tân niên ShopeeFood 3.3 - Siêu Hội Đầu Xuân - Lan Tỏa Vị Đỉnh với hàng ngàn món ngon từ khắp mọi miền cùng loạt ưu đãi hấp dẫn: Deal 0Đ mỗi ngày, thực đơn từ các thương hiệu đình đám giảm đến 50% và Freeship 0Đ. Chốt đơn ngay hôm nay để khuấy động văn phòng bạn bằng "cơn mưa" ưu đãi và tiếp thêm năng lượng hứng khởi cho cả team trong những ngày đầu năm.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau TếtSản phẩm - Dịch vụ - 32 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hộiSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Ba mẫu giấy tờ trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được thay thế theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Người dân có nhu cầu cần đặc biệt chú ý để tránh nộp sai mẫu, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.
Gợi ý cách chọn quà 8.3 để ghi điểm với người nhậnSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Để chọn được quà 8.3 phù hợp với người nhận là điều không dễ dàng. Nếu vẫn đang loay hoay chọn quà 8.3, cánh mày râu có thể thể hiện sự quan tâm, tình yêu của mình dành cho nửa kia với những món quà gia dụng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhấtGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.
Điểm danh những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau kỳ nghỉ Tết 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Tin vui cho nhiều người dân tại Hà Nội, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đồng loạt nhiều dự án nhà ở xã hội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ.
Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH ModeGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá từ 70 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía cả SH và SH Mode.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Một loạt khách hàng sẽ bị mất điện từ sáng sớmSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) ngày 27/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Long An cũ sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.