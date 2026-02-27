Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội
GĐXH - Ba mẫu giấy tờ trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được thay thế theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Người dân có nhu cầu cần đặc biệt chú ý để tránh nộp sai mẫu, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.
Theo Bộ Xây dựng, Thông tư 08/2026/TT-BXD đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD chính thức được thay thế bằng các mẫu mới tương ứng.
Trong đó, Mẫu số 01 là giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, áp dụng cho các nhóm quy định tại Luật Nhà ở 2023 như: người đã trả lại nhà ở công vụ (không thuộc trường hợp bị thu hồi do vi phạm); hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt và học sinh trường dân tộc nội trú công lập.
Mẫu số 02 là giấy xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, áp dụng với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu hoặc không có thông tin nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Mẫu số 05 là giấy tờ chứng minh đối tượng và thu nhập, dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị nhưng không có hợp đồng lao động và không hưởng lương hưu từ cơ quan bảo hiểm xã hội.
Việc thay đổi mẫu giấy tờ diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Theo Nghị quyết 07 giai đoạn 2026–2030, Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030; riêng năm nay cần hoàn thành 18.700 căn, cao điểm vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn. Do đó, người dân cần cập nhật đúng biểu mẫu mới để đảm bảo hồ sơ hợp lệ, tránh mất thời gian bổ sung, chỉnh sửa.
